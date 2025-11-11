پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: قیمت وشرایط فروش کنسانتره ویژه عشایر مشخص شده و مدت زمان تحویل کنسانتره برای عشایر دو هفته تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علی پیرجاهد اظهار داشت: در راستای شفافسازی و اطلاعرسانی به جامعه عشایری استان، قیمت و شرایط فروش کنسانتره مشخص و طبق اطلاعیهای اعلام شده است.
وی افزود: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم کنسانتره فشنگی بستهبندی شرکت ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان، کنسانتره فشنگی بستهبندی کارخانه ۱۹ هزار و ۶۷۰ تومان و کنسانتره پودری بستهبندی کارخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: همچنین طبق این اطلاعیه مدت زمان تحویل کنسانتره برای عشایر دو هفته تعیین شده است.
وی از عموم عشایری خواست برای دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت سفارش، به ادارات امور عشایر شهرستانهای تابعه مراجعه کنند.
پیرجاهد تصریح کرد: مناطق عشایری به عنوان کانونهای تولید، در تامین امنیت غذایی و کمک به توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند و باید برای حل مشکلات آنها تلاش مضاعف صورت بگیرد.