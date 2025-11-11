پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۰ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
لوپوئن
– دستگاههای اطلاعاتی فرانسه در آزادی دو زندانی فرانسوی در ایران، نقش کلیدی دارند.
لوفیگارو
- معاون خزانه داری آمریکا: لبنان باید به تاثیر و نفوذ ایران بر حزب الله پایان دهد.
س نیوز
- ایران به حماس آموخته چگونه بر شبکههای جنایی اروپا تکیه کند.
وست فرانس
- مسئولان ایران درباره جیره بندی آب در دو هفته آینده در تهران هشدار دادهاند.
لوموند
- امانوئل مکرون ۴ بعد از ظهر محمود عباس را در کاخ الیزه خواهد پذیرفت. این دیدار در چارچوب تداوم به رسمیت شناختن دولت فلسطین و پیشبرد طرحی برای صلح و امنیت در خاورمیانه توصیف شده است.
مدیا ۲۴
- فرانسه برای اینکه در تولید انرژی تجدیدپذیر جزء بهترینهای اروپا باشد تلاش خود را بیشتر میکند. این کشور ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را ۳ برابر خواهد کرد.
لوموند
– سارکوزی تا اطلاع ثانوی حق خروج از فرانسه را ندارد. ملاقات و تماس رئیس جمهور اسبق فرانسه با وزیر دادگستری و ۱۷ تن از کسانی که در تحقیقات پرونده اش شرکت داشتند ممنوع است. سارکوزی چند هفته پس از زندانی شدن، به صورت مشروط آزاد شد.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون نیوز»
- کنفرانس روسای مجالس جهان در اسلام آباد آغاز شد.
- نخست وزیر پاکستان: گروههای تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای صلح منطقهای و جهان هستند.
- سناتور عرفان صدیقی رئیس پارلمانی حزب مسلم لیگ نواز در سنای پاکستان درگذشت.
- سنای پاکستان با اکثریت آرا بیست و هفتمین متمم قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.
«آج نیوز»
- حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی در وزیرستان جنوبی خنثی شد / ۲ تروریست به هلاکت رسیدند.
- حزب تحریک انصاف و حزب جمعیت علمای اسلام دو نفر از نمایندگان خود در مجلس سنا را به دلیل حمایت از لایحه دولتی برکنار کردند.
- در دو عملیات ضد تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا دستکم ۲۰ تروریست کشته شدند.
- وزرای دفاع – خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به پاکستان سفر میکنند.
«دیلی جنگ»
- آمریکا تحریمهای علیه سوریه را به صورت موقت لغو کرد.
- نماینده پاکستان در سازمان ملل: تسلیحات پیشرفته به جا مانده از آمریکا و ناتو در خاک افغانستان تهدید برای امنیت منطقه است.
- وزیر دفاع پاکستان: احتمال کفتگوی مجدد با افغانستان در زمینه مسائل امنیتی وجود دارد.
- تعداد قربانیان بیمار تب دنگی در ایالت سند پاکستان به ۲۷ نفر افزایش یافت.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- زلزله در فوتبال/ شرطبندی و تبانی
- سیندیرگی مانند گهواره میلرزد
- برده هوش مصنوعی نشوید
- دیدار الشرع و ترامپ در کاخ سفید
صباح
- هزار و ۲۲ فوتبالیست بدلیل شرطبندی به کمیته انضباطی فرستاده شدند
- استقبال جوانان از نهضت ملی مسکن
- دیدار تاریخی الشرع و ترامپ در کاخ سفید
نفس
- بزرگداشت سالگرد وفات آتاتورک با اشتیاق برگزار شد
سوزجو
- ممنون آتاتورک هستیم، پیروان آتاتورک توقف ناپذیر هستند
- دومین زلزله در فوتبال/ نوبت به بازیکنان فوتبال رسید لیگ دسته دو و سه تعویق افتاد
جمهوریت
- سیل پیروان آتاتورک به مقبره آنیت کبیر جاری شد
تورک گوون
- حزن و اندوه در سراسر ترکیه در سالروز فوت آتاتورک
- سیندیرگی مانند گهواره تکان میخورد
ترکیه
- بلای خانمان سوز قمار همه جا به چشم میخورد
- ائتلاف الشرع با ترامپ برای مقابله با داعش
- زلزله شرطبندی در فوتبال/ نوبت به بازیکنان رسید
ینی شفق
- فساد مالی قرن در شهرداری استانبول/ کیفر خواست چهار هزار صفحهای
- استقبال گسترده از نهضت ملی مسکن
- دولت آمریکا پس از ۴۰ روز وقفه شروع بکار میکند
قرار
- پنهان کاری در نسلکشی سودان
- به تاکسیرانان، خودروی توگ بدون مالیات عرضه شود
- استعفای تکان دهنده در بی بی سی بدلیل تقطیع سخنان ترامپ
آکشام
- فهرست فوتبالیستهای دخیل در شرطبندی اعلام شد
- رومها (یونان) با آتش بازی میکند
- زلزلههای سیندیرگی کارشناسان را لرزاند
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- رئیس جمهور بر اهمیت اجرای کامل توافق آتش بس در غزه تأکید کرد.
- منابع از هماهنگی برای بازدید یک هیئت مصری از نوار غزه برای تضمین خروج محاصرهشدگان خبر دادند.
- مستند تلویزیونی: سربازان اشغالگر بدون هیچ دلیلی به غیرنظامیان در غزه آتش میگشایند.
- گاردین: شهادتهای افسران (اسرائیلی)، استفاده از سپر انسانی و هدفگیری خودسرانه را تأیید میکند.
روزنامه الشروق
- السیسی: دولت در تلاش است تا هرگونه مانعی را که ممکن است پیش روی سرمایهگذاران خارجی باشد، برطرف کند.
- کوشنر و نتانیاهو درباره وضعیت محاصره شدگان در رفح گفتوگو کردند.. حماس: رزمندگان ما تسلیم نخواهند شد.
- واشنگتن از تأسیس یک مرکز هماهنگی مدنی-نظامی برای مدیریت پس از جنگ خبر میدهد... و مکرون امروز با محمود عباس دیدار میکند.
- الشرع (رئیس جمهور سوریه) از اسرائیل خواست به مرزهای پیش از ۸ دسامبر بازگردد.
- ارتش سودان برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع، به سمت غرب حرکت میکند.
- سارکوزی آزاد شد، اما تحت نظارت قضایی قرار گرفت.
- نخست وزیر از سرمایهگذاران کشورهای حوزه خلیج (فارس) خواست تا سرمایهگذاریهای بیشتری را به مصر تزریق کنند .
- کامل الوزیر (وزیر حمل و نقل مصر): پیوند مصر با کشورهای عربی، آفریقایی و اروپایی، ادغام اقتصادی واقعی را محقق میکند.
روزنامه الیوم السابع
- السیسی به دبیر شورای امنیت روسیه تأکید کرد: ضرورت تلاش برای دستیابی به ثبات در خاورمیانه و اهمیت اجرای کامل توافق شرم الشیخ برای توقف جنگ در غزه
- رئیس جمهور بر اهمیت تشدید همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری بین مصر و روسیه تأکید کرد.
- اسرائیل همچنان به نقض آتشبس در غزه ادامه میدهد.
- ارتش اشغالگر در حال تخریب ساختمانها در نوار غزه است.
- شواهد جدیدی از جنایات جنگی اسرائیل در غزه منتشر شد.
- آغاز به کار مجمع سرمایهگذاری و تجارت مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس
روزنامه الدستور
- رئیس جمهور در دیدار با دبیر شورای امنیت روسیه: توافق شرم الشیخ باید به طور کامل اجرا شود.
- وزارت امور خارجه: تماسهای رسمی برای آزادی ۳ مصری ربوده شده در مالی در جریان است.
- السیسی در دیدار با مقامات ۵۲ شرکت مخابراتی مصری و بینالمللی: کشور ما علیرغم چالشهای ناامیدکننده، باثبات است.
- مقام رسمی سازمان ملل: مردم در الفاشر سودان، خوراک دام میخورند.
- افزایش ۴۴ درصدی درخواستهای اپراتورهای تور خارجی برای بازدید از مصر
روزنامه الوفد
- مصر پای صندوقهای رأی؛ سالمندان و زنان در روز نخست انتخابات پارلمانی در صدر صحنه حضور دارند.
- قلبهایی که از مرزها فراتر میروند؛ کمپینی مصری در قلب غزه
- هفتاد و سه هزار تُن کمک از طریق رفح وارد نوار غزه شد.
- ارتش سودان برای آزادسازی دارفور بسیج عمومی اعلام کرد.
- هشدارهای بینالمللی در مورد فاجعه انسانی در الفاشر، و حملات هوایی به نیل آبی
- توافقی شکننده برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا در بحبوحه اختلاف نظر شدید بر سر طرح مراقبتهای بهداشتی
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز
- رئیس هیئتمدیره بی بی سی بابت ویرایش اشتباه سخنرانی ترامپ عذرخواهی کرد؛ ترامپ تهدید به شکایت یکمیلیارد دلاری کرده است.
سان
- ترامپ با لحنی تند گفت «بی بی سی باید تاوان بدهد» و از اقدام قضایی علیه رسانه بریتانیایی خبر داد.
دیلی میل
- بی بی سی با تهدید شکایت سنگین ترامپ روبهروست؛ مدیران میگویند خطا ناشی از اشتباه انسانی بوده است.
دیلی تلگراف
- فشارها بر دولت برای اصلاح ساختار و شیوه نظارت بر بی بی سی افزایش یافته است.
دیلی اکسپرس
- سیاستمداران خواستار پایان دادن به بیپاسخگویی دربی بی سی پس از تهدید شکایت ترامپ شدند.
دیلی میرر
- مدیرکل مستعفی بی بی سی در نامه خود نوشت: «تمام مسئولیت این ماجرا بر عهده من است.»
دیلی استار
- درگیری ترامپ با رسانه بریتانیایی به سوژهای جنجالی و طنزآمیز در مطبوعات تبدیل شده است.ایپیپر: دولت در حال بررسی گزینههای تازه برای تأمین بودجه و بازنگری در استقلال مالی بی بی سی است.
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- آقای شی پانزدهمین دوره بازیهای ملی چین را افتتاح کرد.
- دیدار رهبر چین با نمایندگان نهادها و افراد پیشرو در ورزش تودهای
- سخنگوی وزارت بازرگانی چین: از ایالات متحده انتظار داریم که با ما به طور مشترک از رقابت منصفانه در بخشهای دریایی و کشتیسازی محافظت کند.
- وزارت خارجه چین به اظهارات نخست وزیر ژاپن درمورد تایوان واکنش نشان داد.
- گروه ماهوارههای چین در مدار پایین زمین به فضا پرتاب شد.
- با بروز بحران آب در بسیاری از مناطق ایران، رئیس جمهور پزشکیان بار دیگر پیشنهاد انتقال پایتخت را مطرح کرد.
- تجربه سودمند پکن در جابجایی کارکردهای شهری؛ الگویی برای بررسی انتقال پایتخت در ایران
- تاثیر کمبود کنترلکنندگان ترافیک هوایی آمریکا بر رفت و آمد صد هزار مسافران
- سنای آمریکا طرح تأمین بودجه موقت دولت فدرال را تصویب کرد.
- وزارت خارجه ایران: پیششرط مذاکره با غرب لغو تحریمها است.
- کامبوج و ایران تفاهم نامه همکاری گردشگری امضا کردند.
- اسرائیل مردی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.
گلوبال تایمز
- مقام رسمی مرگ ۸ نفر در انفجار دهلی را تایید کرد.
- رئیس جمهور سابق فرانسه سارکوزی تحت نظارت قضایی از زندان آزاد ش.
- فرمانده حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شد.
- ترکیه هشت نفر را در رسوایی شرط بندی فوتبال دستگیر کرد و بیش از ۱۰۰۰ بازیکن را معلق کرد.
- عراق انتخابات پارلمانی را آغاز میکند.
سی جی تی ان
- اعلام آماده باش در هند پس از انفجار در دهلی نو
- نخستین مجمع سرمایهگذاری چین-مصر؛ آغاز فصلی تازه از همکاریهای اقتصادی دوجانبه
- بندر آزاد تجاری هاینان؛ نماد گشایش اقتصادی سطحبالای چین
- توسعه با کیفیت بالای چین؛ موتور تازه اعتماد و سرمایهگذاری جهانی
- پرتاب موفق موشک حامل Lijian-۱ Y۹ توسط چین
چاینا دیلی
- استقبال گسترده از آخرین انتشار اوراق قرضه درچین
- سفر پادشاه اسپانیا در اولین سفر دولتی به چین
- تمرکز شدید چین بر پرورش صنایع نوظهور استراتژیک در طول دوره پنج ساله ۱۵
- نمایشگاه CIIE نوآوری و اعتماد جهانی به دیپلماسی چین
روزنامه مردم
- آغاز ۱۵ مین بازیهای ملی چین با حضور رئیس جمهور
- اقدامات چین برای تقویت حمایت از سرمایه گذاری خصوصی
- چین از سناریوهای جدید کاربرد فناوری برای تقویت رشد اقتصادی استفاده میکند.
- چین از پارلمان اروپا خواست سیگنال اشتباهی به نیروهای "استقلال تایوان" ارسال نکند.
- مخالفت قاطع چین با اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن درباره تایوان