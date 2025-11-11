به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۰ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لوپوئن

– دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه در آزادی دو زندانی فرانسوی در ایران، نقش کلیدی دارند.

لوفیگارو

- معاون خزانه داری آمریکا: لبنان باید به تاثیر و نفوذ ایران بر حزب الله پایان دهد.

س نیوز

- ایران به حماس آموخته چگونه بر شبکه‌های جنایی اروپا تکیه کند.

وست فرانس

- مسئولان ایران درباره جیره بندی آب در دو هفته آینده در تهران هشدار داده‌اند.

لوموند

- امانوئل مکرون ۴ بعد از ظهر محمود عباس را در کاخ الیزه خواهد پذیرفت. این دیدار در چارچوب تداوم به رسمیت شناختن دولت فلسطین و پیشبرد طرحی برای صلح و امنیت در خاورمیانه توصیف شده است.

مدیا ۲۴

- فرانسه برای اینکه در تولید انرژی تجدیدپذیر جزء بهترین‌های اروپا باشد تلاش خود را بیشتر می‌کند. این کشور ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را ۳ برابر خواهد کرد.

لوموند

– سارکوزی تا اطلاع ثانوی حق خروج از فرانسه را ندارد. ملاقات و تماس رئیس جمهور اسبق فرانسه با وزیر دادگستری و ۱۷ تن از کسانی که در تحقیقات پرونده اش شرکت داشتند ممنوع است. سارکوزی چند هفته پس از زندانی شدن، به صورت مشروط آزاد شد.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون نیوز»

- کنفرانس روسای مجالس جهان در اسلام آباد آغاز شد.

- نخست وزیر پاکستان: گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای صلح منطقه‌ای و جهان هستند.

- سناتور عرفان صدیقی رئیس پارلمانی حزب مسلم لیگ نواز در سنای پاکستان درگذشت.

- سنای پاکستان با اکثریت آرا بیست و هفتمین متمم قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.

«آج نیوز»

- حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی در وزیرستان جنوبی خنثی شد / ۲ تروریست به هلاکت رسیدند.

- حزب تحریک انصاف و حزب جمعیت علمای اسلام دو نفر از نمایندگان خود در مجلس سنا را به دلیل حمایت از لایحه دولتی برکنار کردند.

- در دو عملیات ضد تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا دستکم ۲۰ تروریست کشته شدند.

- وزرای دفاع – خارجه و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به پاکستان سفر می‌کنند.

«دیلی جنگ»

- آمریکا تحریم‌های علیه سوریه را به صورت موقت لغو کرد.

- نماینده پاکستان در سازمان ملل: تسلیحات پیشرفته به جا مانده از آمریکا و ناتو در خاک افغانستان تهدید برای امنیت منطقه است.

- وزیر دفاع پاکستان: احتمال کفتگوی مجدد با افغانستان در زمینه مسائل امنیتی وجود دارد.

- تعداد قربانیان بیمار تب دنگی در ایالت سند پاکستان به ۲۷ نفر افزایش یافت.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- زلزله در فوتبال/ شرط‌بندی و تبانی

- سیندیرگی مانند گهواره می‌لرزد

- برده هوش مصنوعی نشوید

- دیدار الشرع و ترامپ در کاخ سفید

صباح

- هزار و ۲۲ فوتبالیست بدلیل شرط‌بندی به کمیته انضباطی فرستاده شدند

- استقبال جوانان از نهضت ملی مسکن

- دیدار تاریخی الشرع و ترامپ در کاخ سفید

نفس

- بزرگداشت سالگرد وفات آتاتورک با اشتیاق برگزار شد

سوزجو

- ممنون آتاتورک هستیم، پیروان آتاتورک توقف ناپذیر هستند

- دومین زلزله در فوتبال/ نوبت به بازیکنان فوتبال رسید لیگ دسته دو و سه تعویق افتاد

جمهوریت

- سیل پیروان آتاتورک به مقبره آنیت کبیر جاری شد

تورک گوون

- حزن و اندوه در سراسر ترکیه در سالروز فوت آتاتورک

- سیندیرگی مانند گهواره تکان می‌خورد

ترکیه

- بلای خانمان سوز قمار همه جا به چشم می‌خورد

- ائتلاف الشرع با ترامپ برای مقابله با داعش

- زلزله شرط‌بندی در فوتبال/ نوبت به بازیکنان رسید

ینی شفق

- فساد مالی قرن در شهرداری استانبول/ کیفر خواست چهار هزار صفحه‌ای

- استقبال گسترده از نهضت ملی مسکن

- دولت آمریکا پس از ۴۰ روز وقفه شروع بکار می‌کند

قرار

- پنهان کاری در نسل‌کشی سودان

- به تاکسیرانان، خودروی توگ بدون مالیات عرضه شود

- استعفای تکان دهنده در بی بی سی بدلیل تقطیع سخنان ترامپ

آکشام

- فهرست فوتبالیست‌های دخیل در شرط‌بندی اعلام شد

- روم‌ها (یونان) با آتش بازی می‌کند

- زلزله‌های سیندیرگی کارشناسان را لرزاند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- رئیس جمهور بر اهمیت اجرای کامل توافق آتش بس در غزه تأکید کرد.

- منابع از هماهنگی برای بازدید یک هیئت مصری از نوار غزه برای تضمین خروج محاصره‌شدگان خبر دادند.

- مستند تلویزیونی: سربازان اشغالگر بدون هیچ دلیلی به غیرنظامیان در غزه آتش می‌گشایند.

- گاردین: شهادت‌های افسران (اسرائیلی)، استفاده از سپر انسانی و هدف‌گیری خودسرانه را تأیید می‌کند.

روزنامه الشروق

- السیسی: دولت در تلاش است تا هرگونه مانعی را که ممکن است پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی باشد، برطرف کند.

- کوشنر و نتانیاهو درباره وضعیت محاصره شدگان در رفح گفت‌و‌گو کردند.. حماس: رزمندگان ما تسلیم نخواهند شد.

- واشنگتن از تأسیس یک مرکز هماهنگی مدنی-نظامی برای مدیریت پس از جنگ خبر می‌دهد... و مکرون امروز با محمود عباس دیدار می‌کند.

- الشرع (رئیس جمهور سوریه) از اسرائیل خواست به مرز‌های پیش از ۸ دسامبر بازگردد.

- ارتش سودان برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل نیرو‌های پشتیبانی سریع، به سمت غرب حرکت می‌کند.

- سارکوزی آزاد شد، اما تحت نظارت قضایی قرار گرفت.

- نخست وزیر از سرمایه‌گذاران کشور‌های حوزه خلیج (فارس) خواست تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به مصر تزریق کنند .

- کامل الوزیر (وزیر حمل و نقل مصر): پیوند مصر با کشور‌های عربی، آفریقایی و اروپایی، ادغام اقتصادی واقعی را محقق می‌کند.

روزنامه الیوم السابع

- السیسی به دبیر شورای امنیت روسیه تأکید کرد: ضرورت تلاش برای دستیابی به ثبات در خاورمیانه و اهمیت اجرای کامل توافق شرم الشیخ برای توقف جنگ در غزه

- رئیس جمهور بر اهمیت تشدید همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین مصر و روسیه تأکید کرد.

- اسرائیل همچنان به نقض آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهد.

- ارتش اشغالگر در حال تخریب ساختمان‌ها در نوار غزه است.

- شواهد جدیدی از جنایات جنگی اسرائیل در غزه منتشر شد.

- آغاز به کار مجمع سرمایه‌گذاری و تجارت مصر و کشور‌های حوزه خلیج فارس

روزنامه الدستور

- رئیس جمهور در دیدار با دبیر شورای امنیت روسیه: توافق شرم الشیخ باید به طور کامل اجرا شود.

- وزارت امور خارجه: تماس‌های رسمی برای آزادی ۳ مصری ربوده شده در مالی در جریان است.

- السیسی در دیدار با مقامات ۵۲ شرکت مخابراتی مصری و بین‌المللی: کشور ما علیرغم چالش‌های ناامیدکننده، باثبات است.

- مقام رسمی سازمان ملل: مردم در الفاشر سودان، خوراک دام می‌خورند.

- افزایش ۴۴ درصدی درخواست‌های اپراتور‌های تور خارجی برای بازدید از مصر

روزنامه الوفد

- مصر پای صندوق‌های رأی؛ سالمندان و زنان در روز نخست انتخابات پارلمانی در صدر صحنه حضور دارند.

- قلب‌هایی که از مرز‌ها فراتر می‌روند؛ کمپینی مصری در قلب غزه

- هفتاد و سه هزار تُن کمک از طریق رفح وارد نوار غزه شد.

- ارتش سودان برای آزادسازی دارفور بسیج عمومی اعلام کرد.

- هشدار‌های بین‌المللی در مورد فاجعه انسانی در الفاشر، و حملات هوایی به نیل آبی

- توافقی شکننده برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا در بحبوحه اختلاف نظر شدید بر سر طرح مراقبت‌های بهداشتی

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۰ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- رئیس هیئت‌مدیره بی بی سی بابت ویرایش اشتباه سخنرانی ترامپ عذرخواهی کرد؛ ترامپ تهدید به شکایت یک‌میلیارد دلاری کرده است.

سان

- ترامپ با لحنی تند گفت «بی بی سی باید تاوان بدهد» و از اقدام قضایی علیه رسانه بریتانیایی خبر داد.



دیلی میل

- بی بی سی با تهدید شکایت سنگین ترامپ روبه‌روست؛ مدیران می‌گویند خطا ناشی از اشتباه انسانی بوده است.



دیلی تلگراف

- فشار‌ها بر دولت برای اصلاح ساختار و شیوه نظارت بر بی بی سی افزایش یافته است.



دیلی اکسپرس

- سیاست‌مداران خواستار پایان دادن به بی‌پاسخ‌گویی دربی بی سی پس از تهدید شکایت ترامپ شدند.



دیلی میرر

- مدیرکل مستعفی بی بی سی در نامه خود نوشت: «تمام مسئولیت این ماجرا بر عهده من است.»



دیلی استار

- درگیری ترامپ با رسانه بریتانیایی به سوژه‌ای جنجالی و طنزآمیز در مطبوعات تبدیل شده است.‌ای‌پیپر: دولت در حال بررسی گزینه‌های تازه برای تأمین بودجه و بازنگری در استقلال مالی بی بی سی است.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- آقای شی پانزدهمین دوره بازی‌های ملی چین را افتتاح کرد.

- دیدار رهبر چین با نمایندگان نهاد‌ها و افراد پیشرو در ورزش توده‌ای

- سخنگوی وزارت بازرگانی چین: از ایالات متحده انتظار داریم که با ما به طور مشترک از رقابت منصفانه در بخش‌های دریایی و کشتی‌سازی محافظت کند.

- وزارت خارجه چین به اظهارات نخست وزیر ژاپن درمورد تایوان واکنش نشان داد.

- گروه ماهواره‌های چین در مدار پایین زمین به فضا پرتاب شد.

- با بروز بحران آب در بسیاری از مناطق ایران، رئیس جمهور پزشکیان بار دیگر پیشنهاد انتقال پایتخت را مطرح کرد.

- تجربه سودمند پکن در جابجایی کارکرد‌های شهری؛ الگویی برای بررسی انتقال پایتخت در ایران

- تاثیر کمبود کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی آمریکا بر رفت و آمد صد هزار مسافران

- سنای آمریکا طرح تأمین بودجه موقت دولت فدرال را تصویب کرد.

- وزارت خارجه ایران: پیش‌شرط مذاکره با غرب لغو تحریم‌ها است.

- کامبوج و ایران تفاهم نامه همکاری گردشگری امضا کردند.

- اسرائیل مردی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

گلوبال تایمز

- مقام رسمی مرگ ۸ نفر در انفجار دهلی را تایید کرد.

- رئیس جمهور سابق فرانسه سارکوزی تحت نظارت قضایی از زندان آزاد ش.

- فرمانده حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شد.

- ترکیه هشت نفر را در رسوایی شرط بندی فوتبال دستگیر کرد و بیش از ۱۰۰۰ بازیکن را معلق کرد.

- عراق انتخابات پارلمانی را آغاز می‌کند.

سی جی تی ان

- اعلام آماده باش در هند پس از انفجار در دهلی نو

- نخستین مجمع سرمایه‌گذاری چین-مصر؛ آغاز فصلی تازه از همکاری‌های اقتصادی دوجانبه

- بندر آزاد تجاری های‌نان؛ نماد گشایش اقتصادی سطح‌بالای چین

- توسعه با کیفیت بالای چین؛ موتور تازه اعتماد و سرمایه‌گذاری جهانی

- پرتاب موفق موشک حامل Lijian-۱ Y۹ توسط چین

چاینا دیلی

- استقبال گسترده از آخرین انتشار اوراق قرضه درچین

- سفر پادشاه اسپانیا در اولین سفر دولتی به چین

- تمرکز شدید چین بر پرورش صنایع نوظهور استراتژیک در طول دوره پنج ساله ۱۵

- نمایشگاه CIIE نوآوری و اعتماد جهانی به دیپلماسی چین

روزنامه مردم

- آغاز ۱۵ مین بازی‌های ملی چین با حضور رئیس جمهور

- اقدامات چین برای تقویت حمایت از سرمایه گذاری خصوصی

- چین از سناریو‌های جدید کاربرد فناوری برای تقویت رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

- چین از پارلمان اروپا خواست سیگنال اشتباهی به نیرو‌های "استقلال تایوان" ارسال نکند.

- مخالفت قاطع چین با اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن درباره تایوان