به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عمران دانش‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، از اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳۵ هزار دانش‌آموز ابتدایی در سطح استان مشغول به تحصیل هستند.

او با اشاره به مناطق هدف این طرح گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس شهرها و روستاهای کم‌برخوردار انجام خواهد شد تا دانش‌آموزان این مناطق از تغذیه سالم‌تری برخوردار شوند.

دانش‌نژاد گفت: نظارت بر کیفیت و سلامت شیرهای توزیعی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت استان خواهد بود.

او همچنین درباره مراحل اجرایی طرح گفت: هنوز قرارداد رسمی با شرکت تأمین‌کننده بسته نشده است، اما با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، نحوه توزیع شیر برنامه‌ریزی خواهد شد و به محض نهایی شدن قرارداد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

به گفته معاون آموزش و پرورش استان، این طرح به صورت منظم و هفته‌ای دو بار در مدارس اجرا خواهد شد.