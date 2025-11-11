بازار برق بورس انرژی ایران در نوزدهمین روز آبان میزبان دادوستد ۴۳۲ میلیون و ۱۵۲ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل هزار و ۶۱ میلیارد و ۹۲۷ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی ایران اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۳۴۵ میلیون و ۹۲۹ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۴۹۴ میلیارد ریال انجامید.

در این روز ۷۷ میلیون و ۸۸۰ هزار کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد؛ این معامله نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال انجامید.

در بازار برق سبز نیز ۶ میلیون و ۹۱۸ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۳۴۹ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو فیزیکی برق سبز نیز میزبان دادوستد یک میلیون و ۴۲۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که این میزان برق به شکل فیزیکی در این تابلو دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۸۶ میلیارد ریال را به همراه داشت.