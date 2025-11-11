پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۰ نفر از کارکنان مجتمع فلات مرکزی ایران برای چهارمین سال متوالی با حضور در پویش سالانه اهدای خون، جلوهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،پویش سالانه اهدای خون کارکنان مجتمع فلات مرکزی ایران برای چهارمین سال متوالی برگزار شد و بیش از ۵۰ نفر از کارکنان با حضور در این طرح، جلوهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
رحیمی مدیر مجتمع فلات مرکزی ایران گفت: این مجتمع با حدود ۳۰۰ نفر پرسنل، علاوه بر انجام مأموریتهای سازمانی خود، همواره در حوزه فعالیتهای اجتماعی و خیریه نیز مشارکت فعال دارد.
وی افزود: پویش اهدای خون از جمله برنامههایی است که هر سال با همکاری روابط عمومی مجتمع و استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون استان یزد در محل سایت معدنی برگزار میشود و کارکنان استقبال چشمگیری از آن دارند.
امیری مدیر روابط عمومی مجتمع نیز گفت: امسال نیز طبق روال هر ساله، تیم سیار سازمان انتقال خون در سایت معدنی میشدوان مستقر شد و عملیات خونگیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر ادامه داشت.
وی افزود: در این مدت بیش از ۵۰ نفر از کارکنان مجتمع، از مدیران تا کارگران، در این اقدام انساندوستانه شرکت کردند.
امیری تصریح کرد: استقبال کارکنان از این پویش، بیانگر روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی آنان است؛ افرادی که در کنار تلاش برای تولید و توسعه کشور، در عمل نیز به وظایف انسانی و اجتماعی خود پایبند هستند.