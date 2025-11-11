دمای هوا در استان کرمانشاه از امروز (سه‌شنبه) تا پایان هفته در اغلب نقاط، بویژه نواحی غربی استان، بتدریج کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان تا شنبه هفته آینده، صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده عبور موجی ناپایدار و کم رطوبت، در بعضی ساعات سبب وزش باد و رگبار پراکنده باران در سطح استان می شود و احتمال بارش در مناطق شمالی بیشتر به نظر می‌رسد.