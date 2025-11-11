به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تاریخچه پیشرفت پدافند هوایی ایران، از دوران جنگ جهانی دوم تا دوران معاصر موضوع این فیلم است.

شبکه مستند «تشریح فاجعه» را هر شب ساعت ۲۰ پخش می‌کند.

بررسی حوادث واقعی جهان از طریق بازسازی گرافیکی و مصاحبه با کارشناسان موضوع این مجموعه است.

«شباهت‌های حیوانات» امروز، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۴ رفتار‌های احساسی و هوشمندانه حیوانات را بررسی می‌کند.

شبکه نهال مجموعۀ «کارآگاه درختی» را هر روز ساعت ۱۹:۴۵ پخش می‌کند.

این مجموعه، داستان کارآگاهی است که در هر قسمت بچه‌ها را برای حل یک مساله راهنمایی می‌کند.