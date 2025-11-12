پخش زنده
امروز: -
با وجود ۱۸۱ هزار هکتار جنگل و مرتع در شهرستان طارم، روند تخریب و تصرف اراضی ملی در این منطقه رو به افزایش است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناسان منابع طبیعی اینروزها مشغول رفع تصرف منابع طبیعی در شهرستان طارم هستند.
براساس اعلام ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در هشت ماه گذشته، ۱۷۷ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از دست متصرفان خارج شده است.
تخریب و تصرف اراضی ملی در شهرستان طارم همچنان ادامه دارد؛ منطقهای حاصلخیز که ۱۴۷ هزار هکتار مرتع و ۳۴ هزار هکتار جنگل در خود جای داده است.
کارشناسان منابع طبیعی میگویند ایران حدود ۱۵۵ میلیون هکتار منابع طبیعی دارد، اما علاوه بر تصرف غیرقانونی اراضی، شخمزدن در جهت شیب و تخریب پوشش گیاهی، بازسازی این عرصهها را دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن کرده است.
به گفته مسئولان، حفاظت از این سرمایههای ملی صرفاً وظیفه مأموران منابع طبیعی نیست و مشارکت مردم در پیشگیری از تخریب، نقشی تعیینکننده در حفظ تعادل زیستمحیطی و پایداری سرزمین دارد.
اقدامات حفاظتی و بازپسگیری اراضی ملی، گامی مؤثر در راستای حفظ امنیت زیستمحیطی، پایداری منابع آب و خاک و تداوم حیات طبیعی منطقه بهشمار میرود.