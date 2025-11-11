به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت ایام فاطمیه و با حضور جمعی از علاقمندان به اهل بیت (ع) آیین عزاداری وآشنایی با سیره ائمه در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) تکاب برگزار شد.

در این آیین معنوی جمع کثیری از شهروندان تکابی با حضور در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) در سوگ آن بانوی وفادار اسلام به سینه زنی پرداختند.

عزاداران تکابی محافل اهل بیت (ع) و عزاداری برای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) را اوج برکات معنوی و تأثیر نورانی این محافل را در زندگی خویش سعادت ابدی و اخروی دانستند.

عزاداران تکابی در خاتمه میهمان سفره اطعامی شدند که به همت خیرین و هیئت امنای مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برای میهمانان مجلس عزای فاطمی گسترده شده بود.