معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه گفت: تلاش شبانه روزی و خالصانه شهید حاجی زاده، رزمندگان نیروی هوافضا و دیگر نیروهای مسلح، امنیت امروز را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام نادری در برنامه شب خاطره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ویژه گرامیداشت شهدای نیروی هوافضای سپاه و فرماندهان شهید این نیرو با اشاره به اینکه شهید حاجی‌زاده فقط فرمانده نیرو نبود، اظهار داشت: شهید حاجی‌زاده، چون پدری برای ما بود؛ او پدر هوافضای کشور هم بود.

وی افزود: سال قبل در چنین ایامی که یادواره شهدای نیروی را برگزار می‌کردیم، به سبب شرایط خاص مراسم را در حسینه حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها برگزار کردیم، من تاکید کردم بچه‌ها پیش از شروع کار به حضرت زهرا (س) توسل کنند تا کار ما برکت پیدا کند و تاثیر این توکل تشکری بود که فرماندهان شهید امروز، آن روز از مجموعه دوستان کردند.

حجت‌الاسلام نادری گفت: نیرو‌های هوافضا گمنام هستند، عمده فرماندهان ممنوع التصویر هستند، نام بسیاری از این سرداران شهید فقط بعد از شهادت علنی شد.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: اینها مصداق سربازان گمنامی هستند که برای امنیت مردم جانفشانی خالصانه می‌کنند.

وی افزود: مردم در هوافضا بیشتر با چهره شهید حاجی زاده آشنا بودند و او نماد هوافضا بود، او می‌آمد و در رسانه پیامی برای مردم یا دشمنان داشت، اما شدت اخلاص او علی‌رغم اینکه رسانه‌ای بود، موجب شده بسیاری از کار‌های او مخفیانه و گمنام بماند.

حجت‌الاسلام نادری افزود: تلاش شبانه روزی و خالصانه حاجی زاده و دیگر نیروهای مسلح، امنیت امروز را رقم زده و دیدیم دشمن در جنگ ۱۲ روزه چگونه مجبور به التماس آتش بس شد.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه افزود: حاجی زاده بر قلب‌ها حکومت می‌کرد. کارکنان نیروی هوافضا با شادی و خنده او می‌خندیدند و با گریه‌های‌های او گریه می‌کردند.

وی افزود: روزی سردار تماس گرفت و گفت تصویر من را در یکی از چهارراه‌های پادگان نصب کردند، سریع بردارید؛ پیگیری کردیم و برداشتیم. دوباره از دفترشان تماس گرفت و پرسیدند برداشتی یا نه؛ با این حجم پیگیری. فراق او برای ما سخت است؛ اما روح و نفس او در دل همه ما است.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به اینکه در کتابی در نیرو تصویری از سردار، همراه با بیان تدابیر او قرار داده بودیم، وقتی کتاب را خدمت سردار حاجی زاده فرستادم تا تأیید کنند و چاپ کنیم، اول پرسید هزینه این کتاب از کجا آمده؟ که گفتم همه را در داخل نیرو خودمان انجام دادیم و بعد گفت فقط این عکس من را از کتاب حذف کنید و چاپ کنید، علی‌رغم تاکید من که گفتم این بخش حتما باید با تصویر شما باشد و بچه‌های نیرو دوست دارند عکس شما باشد، اما صریح دستور داد عکس را بردارید.

حجت‌الاسلام نادری افزود: رفتار خالصانه او با طهارت و عشق و اعتباری که از قبلش بود آن همه دستاورد برای انقلاب اسلامی داشت.

وی در پایان گفت: دشمن اعتراف کرد؛ هم قبل از جنگ و هم حین جنگ مجبور شد که حتی خبرنگاران خود را فریب دهد، چراکه وحشت از کار‌های امثال حاجی زاده‌ها و تاثیر این موشک‌ها در سرزمین‌های اشغالی همه هیمنه آنها را به باد می‌داد