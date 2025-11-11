پخش زنده
مسئول حوزه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد از اعزام بیش از ششهزار نفر از نیروهای داوطلب مؤمن و متعهد استان یزد برای خدمت در اماکن متبرکه عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام میرخلیلی گفت: این نیروها در قالب گروههای جهادی در شهرهای مقدس کربلا، نجف و سامرا در حال فعالیت عمرانی و خدماتی هستند و در بازسازی و توسعه اماکن متبرکه نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی با اشاره به ادامه روند اعزامها، افزود: در آینده نزدیک، گروههای دیگری نیز از شهرستانهای مختلف استان یزد به جمع خادمان عتبات عالیات خواهند پیوست.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد تأکید کرد: تمامی مصالح مورد نیاز این پروژهها از جمله سیمان، ماسه و سایر اقلام از داخل کشور تأمین و به عراق ارسال میشود که این امر ضمن حمایت از تولید داخلی، موجب ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی نیز شده است.
حجتالاسلام میرخلیلی با قدردانی از مشارکت پررنگ مردم شهرستان خاتم در این طرحها گفت: مردم این منطقه همواره در خدمت به اهلبیت (ع) پیشقدم بودهاند و در آمار حضور در پیادهروی اربعین نیز جزو شهرستانهای برتر استان یزد محسوب میشوند.
در پایان این نشست، در حکمی حجتالاسلام رضازاده امامجمعه هرات بهعنوان نماینده ستاد حوزه بازسازی عتبات عالیات شهرستان خاتم معرفی شد.