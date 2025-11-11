ارسال ۹۵ درصد محصول تولیدی به سایر استان ها
آغاز برداشت پسته از هزار و ۶۰۰ هکتار باغهای بارور اردستان
برداشت پسته از هزار و ۶۰۰ هکتار باغهای بارور شهرستان اردستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد امینی مدیر جهاد کشاورزی اردستان گفت: این شهرستان سه هزار و ۳۰۰ هکتار باغ پسته دارد که از این میزان هزار و ۶۰۰ هکتار بارور و بقیه نهال است.
محمد امینی افزود: امسال برداشت پسته در مقایسه با پارسال به خاطر شرایط آب وهوایی کاهش داشته است و پیش بینی میشود ۷۲۰ تن پسته از باغهای شهرستان اردستان برداشت شود.
وی با بیان اینکه با شروع فصل برداشت پسته ۵۰۰ نفر به صورت فصلی در اردستان مشغول به کار میشوند گفت: اکبری، کله قوچی و احمد آقایی از ارقام موجود پسته در شهرستان اردستان است.
مدیر جهاد کشاورزی اردستان افزود: ۷ کارگاه ضبط وفرآوری پسته در شهرستان اردستان فعالیت میکنند و ۹۵ درصد پسته تولیدی اردستان به دیگر نقاط کشور ارسال میشود.
