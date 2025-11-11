در بیستم آبان‌ماه، رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی نیز می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۴ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان اشاره کرد.

در این روز به سیاق معمول هر سه‌شنبه شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان نسبت به عرضه پساب تصفیه شده در رینگ داخلی اقدام می‌کنند.

ثبت ارزش ۳.۶ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۳ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال در روز دوشنبه نوزدهم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۷۰ درصدی، بازار برق سهمی ۲۹.۵ درصدی و دادوستدهای مربوط به ابزارهای مالی سهمی ۰.۵ درصدی از کل ارزش معاملات روزانه ثبت شده در این بازار داشتند.

متانول کاه و پتروشیمی ایلام در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۱۲ هزار و ۸۲۱ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال در این رینگ طی روز نوزدهم آبان حکایت دارد.

شرکت متانول کاوه ۲ هزار و ۳۰۰ تن متانول را با قیمت پایه‌ای برابر ۱۳۸ هزار و ۴۹۲ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد. برای این محصول تقاضایی معادل ۲ هزار و ۷۲۵ تن از سوی مشتریان به ثبت رسید، به این ترتیب کل متانول عرضه شده با رشد جزئی نسبت به قیمت پایه دادوستد شد و این معامله مجموع ارزشی معادل ۳۱۷ میلیارد ریال را رقم زد. شرکت متانول کاوه در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی به لحاظ حجم فروش محصول قرار گرفت.

این در حالی بود که در همین روز شرکت پتروشیمی ایلام نیز با فروش هزار تن بنزین پیرولیز از رینگ داخلی با قیمت پایه‌ای برابر ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم از این محصول و ثبت مجموع ارزشی معادل ۳۵۰ میلیارد ریال برترین فروشنده رینگ داخلی به لحاظ ارزش فروش معاملات شد.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی به ۱۳ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال در نوزدهم آبان رسید، این رقم حاصل دادوستدهای ثبت شده در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود. در این روز ۶۱۰ هزار واحد صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی با نماد سینرژی دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزش ۱۳.۲ میلیارد ریالی را رقم زد.