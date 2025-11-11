پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی طرح فیبر نوری به منطقه مرزی هورالهویزه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: مرز، خط مقدم امنیت کشور است و هرگونه ارتقاء در زیرساختهای ارتباطی، در واقع تقویت ضریب امنیت، سرعت تصمیمگیری و دقت فرماندهی در مناطق مرزی بهشمار میرود و اجرای این پروژه، تحولی اساسی در عرصه تبادل اطلاعات و کنترل هوشمند مرزها ایجاد خواهد کرد.
سردار حجت سفیدپوست افزود:با اجرای کامل این طرح، ۱۵ مقر مرزی به شبکه ملی فیبر نوری متصل خواهند شد که این امر نقش بسزایی در تسهیل ارتباطات، افزایش پایداری سامانهها و ارتقاء کیفیت مأموریتهای مرزبانی خواهد داشت.
وی با اشاره به اهتمام ویژه فرماندهی مرزبانی فراجا در زمینه توسعه زیرساختهای فناوری و هوشمند سازی مرزها، گفت:اجرای این طرح با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته و انشاءالله با تکمیل آن، شاهد جهشی محسوس در کیفیت و سرعت ارتباطات بین واحدهای عملیاتی و ستادی هنگ مرزی دشت ازادگان خواهیم بود.
سردار سفیدپوست در پایان از تلاشهای مستمر کارشناسان، نیروهای فنی و عوامل اجرایی در تحقق این پروژه قدردانی کرد و اظهار داشت:توسعه زیرساختهای ارتباطی، زمینهساز شکوفایی، پویایی و اقتدار بیشتر در مرزهاست و مرزبانی استان با عزم و ارادهای جدی، مسیر تحول و پیشرفت را با شتاب ادامه خواهد داد.