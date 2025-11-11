پخش زنده
معاون امور زیربنایی سازمان عشایری ایران گفت: علوفه عشایر از طریق بارگیری علوفه از جنوب کشور تأمین می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی میزبان افزود: عشایر تنها یک و چهار دهم درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تأمین میکنند.
او تأکید کرد: عشایر به نسبت جمعیتی جزو مولدترین اقشار هستند و سازمان امور عشایر در حوزه امور زیربنایی مانند تعمیرات یا نگهداری و بازسازی راههای عشایر، ایجاد آبشخور، منابع آب دائم و تأمین نهادههای دامی به آنها خدمات رسانی میکند.
معاون امور زیربنایی سازمان عشایری ایران تصریح کرد: در طول ۵۰ سال گذشته خشکسالی کشور بی سابقه بوده است که اکنون در شرایط کنونی میشود گفت که کمبود در تأمین علوفه در کشور داریم.
میزبان گفت: هر ساله ۶۰ تا ۷۰ درصد علوفه دامها از پس چرای مزارع و مراتع تأمین میشد که امسال خشکسالی موجب کمبود علوفه در همه مناطق کشور شده است.
او تأکید کرد: فروش علوفه تنها را امسال ممنوع کردیم و شرط واگذاری علوفه به همراه ذرت و گنجاله است و با بارگیری که طی ۲ هفته آینده از بنادر جنوبی کشور انجام میشود بخش زیادی از علوفه عشایر تامین میشود.