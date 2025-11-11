برداشت زعفران از مزارع شهرستان خمین آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۵۵۴ کیلوگرم زعفران مرغوب از این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احمدرضا جعفری، رئیس اداره جهاد کشاورزی خمین، با اعلام این خبر گفت: برداشت زعفران از سطح ۱۲۵ هکتار از اراضی مستعد این شهرستان در حال انجام است. احمدرضا جعفری، رئیس اداره جهاد کشاورزی خمین، با اعلام این خبر گفت: برداشت زعفران از سطح ۱۲۵ هکتار از اراضی مستعد این شهرستان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه خمین جایگاه نخست تولید زعفران در استان مرکزی را دارد، افزود: خاک حاصلخیز، آب‌وهوای نیمه‌گرمسیری، زمستان‌های معتدل و تابستان‌های گرم و خشک، شرایط مساعدی را برای کشت و تولید زعفران در این منطقه فراهم کرده است.

جعفری تصریح کرد: زعفران خمین به دلیل ویژگی‌های خاص خاک و اقلیم منطقه، از نظر عطر، رنگ و طعم در میان مرغوب‌ترین زعفران‌های کشور قرار دارد و با استاندارد‌های ملی مطابقت کامل دارد.

رئیس جهاد کشاورزی خمین همچنین زعفران را از محصولات مقاوم به خشکی دانست و گفت:در سال‌های اخیر کاشت زعفران به‌ویژه در بخش مرکزی شهرستان، که با مشکل کم‌آبی مواجه است، مورد توجه و ترویج قرار گرفته است.

به گفته جعفری، در حال حاضر ۳۲۵ بهره‌بردار زعفران در خمین فعالیت دارند و تولید این محصول برای یک‌هزار و ۳۲۰ نفر اشتغال مستقیم و یک‌هزار و ۶۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.