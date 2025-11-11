سه هنرمند قزوینی آثار خود را در نمایشگاه تخصصی سفال و سرامیک همدان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نمایشگاه تخصصی سفال و سرامیک همدان تا ۲۴ آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر دایر است و هنرمندان برجسته‌ای از سراسر کشور در آن حضور دارند.

در این رویداد، هنرمندان قزوینی شهردوست، جمالی و یزدان‌شناس آثار خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

این نمایشگاه با ۵۰ غرفه تخصصی، میزبان هنرمندان و فعالان حوزه سفال و سرامیک از ۱۳ استان کشور است که علاوه بر ارائه آثار هنری، در نشست‌های تخصصی و تبادل تجربیات نیز مشارکت دارند.

همزمان با این رویداد، نمایشگاه اقوام و عشایر نیز در همان محل برپا شده و فضایی متنوع از فرهنگ، هنر و صنایع دستی مناطق مختلف ایران را به نمایش گذاشته است.

از دیگر بخش‌های تخصصی نمایشگاه می‌توان به حضور کارشناسان حوزه کوره‌سازی، خاک صنعتی و توزیع مواد اولیه اشاره کرد. یک کارگاه معتبر کوره‌سازی و مجموعه‌ای فعال در زمینه خاک صنعتی نیز در این رویداد حضور دارند تا آخرین دستاورد‌های خود را معرفی کنند.