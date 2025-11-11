افشای شوک‌آور در بخش بدون تعارف: پزشکی در یکی از مراکز درمانی دولتی مازندران، عمل جراحی قلب باز را منوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان «زیرمیزی» کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه «بخش بدون تعارف» با اجرای حسین قبادی این هفته به سه موضوع جنجالی و داغ در استان پرداخت.

در اولین موضوع فاش شد که یک پزشک در یکی از مراکز درمانی دولتی مازندران برای انجام عمل جراحی قلب باز مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان «زیرمیزی» از همراهان بیمار طلب کرده است.

بر اساس این گزارش، وقتی همراهان بیمار از پرداخت این مبلغ خودداری کرده‌اند، پزشک متخلف از انجام عمل جراحی خودداری و پرونده ترخیص بیمار را امضا کرده است.

در دومین موضوع، فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس، از شهرک‌نشینان مولتی‌میلیاردی انتقاد کرد که به گفته وی «به هیچ‌کس پاسخگو نیستند» و از استاندار و سازمان همیاری شهرداری‌ها خواست در این رابطه توضیح دهند.

سومین موضوع به سرنوشت نامعلوم پروژه کمربندی دوم شرقی بابل مربوط می‌شد که کلنگ آن در سال ۱۳۹۸ به زمین خورد، اما از آن زمان تاکنون با وجود تغییر چندین شهردار، این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.