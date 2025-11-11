دبیر منطقه آزاد کشور در بابلسر:
طرح جامع منطقه آزاد مازندران تا پایان سال نهایی میشود
دبیر منطقه آزاد کشور از آغاز سرمایه گذاری جدید در مناطق آزاد مازندران خبر داد و گفت: کروز ۱۵۰ نفره تا پایان امسال در آبهای مازندران به آب انداخته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
حسین مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، در بازدید از منطقه آزاد مازندران در بابلسر، این منطقه را یکی از مستعدترین نقاط کشور برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی دانست وافزود: منطقه آزاد مازندران ظرفیتهای بسیار ارزشمندی دارد و باید با برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هدفمند، از این فرصتها بهطور کامل بهرهبرداری شود.
مسرور اظهارکرد: طبق برنامهریزی انجامشده، سازمان منطقه آزاد مازندران موظف است تا پایان امسال طرح کاداستر (نقشهبرداری) این منطقه را به اتمام برساند و از هفته آینده طرح جامع توسعه منطقه در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد..
وی افزود: مقرر شده است این طرح جامع با همکاری مشاوران داخلی و خارجی بهصورت مشترک (جوینت) تدوین شود تا منطقه از تجربیات موفق جهانی در حوزه مدیریت و توسعه مناطق آزاد بهرهمند شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز منطقه در مجاورت دریا، مقرر شد ایجاد مارینا (پایانه تفریحی دریایی) در دستور کار قرار گیرد تا زیرساختهای لازم برای راهاندازی گردشگری دریایی فراهم شود.
مسرور ادامه داد: هماکنون شناورهای تفریحی در حال ساخت هستند و پیشبینی میشود تا پایان امسال یک شناور کروز با ظرفیت حدود ۱۵۰ نفر آماده بهرهبرداری شود تا بهصورت رسمی گردشگری دریایی در سواحل مازندران آغاز گردد.
وی با اشاره به اهمیت بنادر شمالی کشور گفت: توسعه بنادر امیرآباد و نوشهر نهتنها در گسترش گردشگری، بلکه در افزایش مبادلات تجاری بینالمللی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
مسرور تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۵۰ درصد از ظرفیت بنادر کشور مورد استفاده قرار میگیرد و باید با اجرای برنامههای توسعهای، این رقم را به ۹۰ درصد و بالاتر افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: منطقه آزاد شدن دو بندر امیرآباد و نوشهر میتواند جهش قابلتوجهی در تجارت خارجی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی استان مازندران ایجاد کند.