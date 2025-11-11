کارشناس هواشناسی، از پایداری نسبی شرایط جوی در سطح استان قزوین طی روز‌های آینده خبر داد.

پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی استان قزوین

پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی گفت: با توجه به عبور امواج کم‌دامنه در تراز میانی جو، فردا در برخی مناطق استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی با اشاره به سکون هوا در مناطق پرتردد و صنعتی افزود: این شرایط موجب انباشت آلاینده‌های جوی شده و کاهش کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست.

آخوندی همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: تغییرات محسوس دمایی پیش‌بینی نمی‌شود و بامداد امروز، شهر آبگرم با ثبت دمای منفی دو درجه، سردترین نقطه استان بود.