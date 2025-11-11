به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود نیک بخت سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: حاج محمد میرحاج محمدآبادی، جانباز ۷۰ درصد دروان دفاع مقدس پس از تحمل سال‌ها رنج و جراحات ناشی از جنگ تحمیلی دیروز به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر پاک این جانباز شهید امروز از شهرداری شهر محمد آباد جرقویه تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد.

حاج محمد میرحاج محمدآبادی متولد سال ۱۳۴۴ در شهر محمد آباد بود.

محمدآباد در ۶۵ کیلومتری شهر اصفهان واقع شده‌است.