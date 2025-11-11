پخش زنده
پیکر حاج محمد میرحاج محمدآبادی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس امروز در جرقویه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود نیک بخت سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: حاج محمد میرحاج محمدآبادی، جانباز ۷۰ درصد دروان دفاع مقدس پس از تحمل سالها رنج و جراحات ناشی از جنگ تحمیلی دیروز به فیض شهادت نائل آمد.
پیکر پاک این جانباز شهید امروز از شهرداری شهر محمد آباد جرقویه تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد.
حاج محمد میرحاج محمدآبادی متولد سال ۱۳۴۴ در شهر محمد آباد بود.
محمدآباد در ۶۵ کیلومتری شهر اصفهان واقع شدهاست.