عطر زعفران خراسان جنوبی که بر تن زمین‌های دیار همدان می‌پیچد جانی تازه به کشاورزان می‌دهند، عطری که داخل بسته بندی از جنس سفال همدان شکلی نو به خود می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانم مهری دولت یاری کارآفرین همدانی موفق به تولید ظروفی از جنس سفال و سرامیک همدان شده که مخصوص زعفران ناب ایرانی است.

او روزانه با تولید ۲ هزار ظرف بسته بندی سفال توانسته این ظروف همدان را که زعفران ناب ایرانی داخل آن جا گرفته است را به ۳ کشور عراق؛ ارمنستان و ترکیه صادر کند.

این کارآفرین همدانی با اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفردر ۳ کارگاه زمینه ساز بسته بندی نوین در کشور شده است.

بیش از ۸۰ درصد بسته بندی زعفران در استان خراسان جنوبی انجام می‌شود، اما استان‌های دیگر کشور نیز ازجمله همدان دستی در این کار دارند.

سطح زیر کشت زعفران این گیاه کم آب بر در استان خراسان جنوبی ۱۶۱۲۰ هکتار است و دراستان همدان نیز در ۴۵۰ هکتار کشت می‌شود.