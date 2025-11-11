



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون راهبردی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس در این جلسه گفت : جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی در کشور از سال ۱۳۹۲ در دیدار با مقام معظم رهبری کلید خورد و رهبر معظم انقلاب در آن جلسه دستور تشکیل قرارگاه‌های فرهنگی و جبهه‌های متشکل از مجموعه فعالان فرهنگی و اجتماعی را صادر فرمودند .

قانعی افزود : در سال ۱۳۹۵ هم این دیدار تکرار شد و مقام معظم رهبری پس از تایید مسیر طی شده تاکید فرمودند که برخی از موارد خیلی جدی را باید اعضای فرهنگی اجتماعی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مسیری را برای اعضای جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی ترسیم فرمودند تا برای مقابله با جبهه فرهنگی که مقابل انقلاب اسلامی شکل گرفته، مجموعه‌های فرهنگی در کنار هم قرار بگیرند .

مجامعی که فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف جمعیت و بین‌الملل ناظر به کلید واژه‌های مد نظر مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی را ساماندهی می‌کنند و این فعالیت‌ها در سطح کشور و استان در حال انجام است .

معاون راهبردی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس گفت : امروز نهمین سالگرد آن دیدار است که به پاسداشت تعهد جمع فعال فرهنگی استان فارس گرد هم جمع شدند و آن فرامین را با هم مرور کردند .

در پایان هم حسن دهقان به عنوان دبیر مجمع فعالان هیئت استان فارس که یکی از مجامع تخصصی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی است معرفی و از زحمات حاج علی رضایی قدردانی شد