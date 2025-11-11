پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان لنگرود گفت: برای نخستین بار، چادرشب و لباس قاسم آبادی از شهرستان لنگرود به فرانسه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رحمان حسینعلی زاده با بیان اینکه چادرشب قاسمآبادی، با رنگهای زنده و طرحهای اصیلش، نماد هویت و میراث کهن گیلان است گفت: هنرمند لنگرودی خانم صغری مُکاری ثابت در کارگاه کوچک خود در شلمان لنگرود، چادرشب بافت و لباس قاسم آبادی دوخت و به فرانسه صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیت نهتنها نشان از توانمندی هنرمندان شهرستان لنگرود دارد، بلکه اثباتی است بر آنکه هنر اصیل گیلانی مرز نمیشناسد و میتواند پیام زیبایی، صلح و فرهنگ را از دل شمال ایران به جهان مخابره کند.