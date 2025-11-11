با تأکید بر تکمیل زنجیره تولید فولاد و رونق اشتغال
توسعه همکاریهای صنعتی و گردشگری میان نیشابور و خواف
همکاریهای صنعتی و گردشگری میان نیشابور و خواف با تأکید بر تکمیل زنجیره تولید فولاد و رونق اشتغال، توسعه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، با هدف گسترش تعاملات منطقهای، هیئتی از مسئولان شهرستان نیشابور به دعوت فرماندار خواف به این شهرستان سفر کردند تا زمینه توسعه همکاریهای صنعتی، گردشگری و اجرای طرحهای زیرساختی مشترک را بررسی و پیگیری کنند.
این سفر به دعوت مهدی آسیایی فرماندار شهرستان خواف از مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور بود و معاونان فرماندار، رئیس اداره صمت و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیشابور هم دونده را در این سفر همراهی میکردند.
مهدی دونده در این سفر با اشاره به پیوند راهبردی میان معادن سنگان خواف و مجتمع فولاد خراسان گفت: رابطه اقتصادی و صنعتی میان نیشابور و خواف، نمونهای موفق از همگرایی منطقهای در مسیر توسعه خراسان رضوی است.
او ادامه داد: ظرفیتهای عظیم سنگان در کنار توان تولیدی فولاد خراسان میتواند نقشی کلیدی در رونق اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و رشد پایدار استان ایفا کند.
این مسئول ابراز کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان شهرستانهای همجوار هستیم تا بتوانیم در سایه همکاری، شاهد شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه باشیم.
به گفته وی، ارتباط نزدیک میان نیشابور و خواف نه تنها در حوزه صنعت و معدن، بلکه در گردشگری و سرمایهگذاری نیز میتواند الگویی موفق برای توسعه شرق کشور باشد.
در جریان این سفر، ظرفیتها و قابلیتهای مشترک دو شهرستان در حوزههای صنعت، معدن، گردشگری و پروژههای زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و بر تدوین برنامههای مشترک برای توسعه همکاریهای صنعتی و گردشگری تأکید شد.
همچنین مسئولان دو شهرستان با هدف افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، راهکارهای عملیاتی برای تسهیل اجرای طرحهای اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در پایان این سفر، فرمانداران نیشابور و خواف بر ادامه نشستهای مشترک و همکاریهای دوجانبه برای تکمیل زنجیره ارزش در حوزه صنعت فولاد، ارتقای زیرساختهای گردشگری و گسترش تعاملات منطقهای تأکید کردند.