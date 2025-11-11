معاون تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: این سامانه با هدف شفاف و تأمین منافع ذی نفعان تامین اجتماعی راه اندازی شد.

راه اندازی سامانه مدیریت اعتراض به اقلام پیامک‌های ارسالی سابقه

راه اندازی سامانه مدیریت اعتراض به اقلام پیامک‌های ارسالی سابقه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر محمدهاشمی افزود: این سامانه قابلیت اعتراض به صورت غیر حضوری را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم کرده است.

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: این سازمان، ماهانه میزان کارکرد، دستمزد و نوع شغل بیمه‌شدگان را در قالب پیامک به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌کند.

وی افزود: چنانچه در دستمزد روز‌های کاری و شغل مندرج در لیست ارسالی از سوی کارفرما با شرایط واقعی بیمه شدگان مغایرت باشد امکان اعتراض، بررسی و اعلام نتیجه برای بیمه شدگان وجود دارد.

جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور حدود ۴۳ میلیون نفر و در استان اصفهان افزون بر چهار میلیون نفر است که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند.

اصفهان بعد از تهران، بیشترین تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی را در سطح کشور دارد.