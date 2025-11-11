پخش زنده
معاون تعهدات بیمهای ادارهکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: این سامانه با هدف شفاف و تأمین منافع ذی نفعان تامین اجتماعی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر محمدهاشمی افزود: این سامانه قابلیت اعتراض به صورت غیر حضوری را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم کرده است.
معاون تعهدات بیمهای ادارهکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: این سازمان، ماهانه میزان کارکرد، دستمزد و نوع شغل بیمهشدگان را در قالب پیامک به ذینفعان اطلاعرسانی میکند.
وی افزود: چنانچه در دستمزد روزهای کاری و شغل مندرج در لیست ارسالی از سوی کارفرما با شرایط واقعی بیمه شدگان مغایرت باشد امکان اعتراض، بررسی و اعلام نتیجه برای بیمه شدگان وجود دارد.
جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور حدود ۴۳ میلیون نفر و در استان اصفهان افزون بر چهار میلیون نفر است که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند.
اصفهان بعد از تهران، بیشترین تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی را در سطح کشور دارد.