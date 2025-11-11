انسداد ١۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، گفت: با انسداد چاههای غیرمجاز، از برداشت ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار مترمکعب آب زیرزمینی در این استان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در سخنانی، اظهار داشت: شرکت آب منطقهای استان لرستان از ابتدای سال جاری تا کنون، در چارچوب برنامههای طرح احیا و تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان، در اقدام قاطع و برنامهریزی شده، با همکاری مراجع قضائی، یگانهای نیروی انتظامی و دستگاههای اجرایی در سطح استان موفق به انسداد ۱۲۴ حلقه چاه غیرمجاز شده است.
داریوش حسن نژاد افزود: در این عملیات بیشترین تعداد چاههای مسدود شده در حوزه آبریز کارون بزرگ هستند که در این میان شهرستان بروجرد با ۳۴ حلقه و شهرستان دورود با ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز، پیشتاز این عرصه بودند. همچنین در حوزه آبریز کرخه نیز شهرستانهای کوهدشت با ۲۵ حلقه و نورآباد با ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز، در کانون توجه و اقدام این شرکت قرار داشتند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان پیامدهای مثبت این اقدام، تصریح کرد: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که با انسداد این چاهها، از برداشت غیرمجاز حدود ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار مترمکعب از آبهای زیرزمینی استان جلوگیری بهعملآمده است. این حجم آب، نقشی حیاتی در پایداری و سلامت سفرههای آب زیرزمینی و تعادل بخشی به چرخه آب استان ایفا میکند.
حسننژاد، تصریح کرد: این اقدامات تنها بخشی از برنامههای مدون و جدی برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از ذخایر استراتژیک آب است و شرکت آب منطقهای لرستان با قاطعیت تمام، پایش و پاکسازی چاههای غیرمجاز را در سراسر استان ادامه خواهد داد.