معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری‌های مدرن و زیرسطحی و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی از ضروریات امروز است، گفت: اجداد ما با احداث قنات‌ها مانع تبخیر آب می‌شدند؛ امروز نیز باید با فناوری‌های نوین همان منطق را دنبال کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل توسعه‌ای و برنامه‌ریزی برای سفر ریاست جمهوری به این استان با اشاره به وضع منابع آبی کشور و استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسئله بی‌آبی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز کشور و حتی جهان است. سال‌ها پیش کسی تصور نمی‌کرد روزی منابع آبی کشور کاهش پیدا کند یا خشک شود، اما امروز واقعیت تلخ این است که حتی در مناطق کوهستانی مانند کوهرنگ که روزگاری کوه‌هایش پوشیده از برف بود، دیگر نشانی از برف دیده نمی‌شود.

محمدجعفر قائم‌پناه افزود: در پنجاه سال گذشته، حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور کاهش قابل توجهی داشته است. حدود ۸۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد در صنعت و مابقی در بخش شرب و خدمات عمومی مصرف می‌شود؛ بنابراین لازم است در بخش کشاورزی بازنگری جدی شود تا از بحران عبور کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: اگر حق آبه محیط زیست پرداخت نشود و سرچشمه‌ها خشک شوند، کشور با بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. آب شرب حقی همگانی است و باید به‌طور عادلانه در سراسر کشور توزیع شود.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری‌های مدرن و زیرسطحی و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی از ضروریات امروز است، اظهار کرد: اجداد ما با احداث قنات‌ها مانع تبخیر آب می‌شدند؛ امروز نیز باید با فناوری‌های نوین همان منطق را دنبال کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: از سازمان برنامه‌وبودجه می‌خواهیم همانند گذشته نگاه ویژه‌ای به این استان کم‌برخوردار داشته باشد. مصوبات و وعده‌ها زمانی ارزش دارند که اجرایی شوند. ما در این دولت برخلاف گذشته هرچه مصوب کرده‌ایم به‌طور کامل تخصیص داده‌ایم و امیدواریم امسال نیز همین روند با تدبیر سازمان برنامه ادامه یابد.

وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شود.

در این نشست نمایندگان مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم را بیان کردند.

نمایندگان مردم استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به بحران آب و تنش‌های آبی در استان، خواستار مدیریت عادلانه منابع، پرداخت حقابه محیط زیست و بازنگری در طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای شدند. آنان همچنین با تأکید بر اهمیت بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ای، وضع نامناسب محور‌های مواصلاتی استان را از چالش‌های اصلی توسعه گردشگری و ایمنی دانسته و خواستار تسریع در بهسازی، تعریض و ایمن‌سازی جاده‌ها شدند.

نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل نشدن طرح های نیمه‌تمام عمرانی و زیرساختی را از مهم‌ترین مشکلات استان اعلام و بر تخصیص اعتبارات کافی برای اتمام این طرح‌ها تأکید کردند. همچنین کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و گردشگری در استان از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مطرح کردند و خواستار توجه ویژه دولت به توسعه این حوزه‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و رونق گردشگری شدند.