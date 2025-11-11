به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اهدای نخستین جایزه ادبی نیما به دو تن از بزرگان ادبیات معاصر ایران خبر داد.

وی گفت: آیین پایانی نخستین دوره این جایزه روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ساعت ۱۵ در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم رویان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: کمیته علمی به دبیری منصور علی اصغری با تشکیل جلسات متعدد، دو تن از بزرگان ادبیات معاصر را به عنوان برگزیده انتخاب کرده که نشان نفیس نیما به آنان اهدا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی مراسم تصریح کرد: در این آیین از پنج چهره شناخته‌شده که در حوزه‌های مرتبط با نیما یوشیج فعالیت داشته‌اند نیز تقدیر خواهد شد.

این جایزه با هدف پاسداشت مقام ادبی نیما یوشیج و با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی در شهرستان نور برگزار می‌شود.

کمیته علمی این دوره متشکل از دکتر داوود کیاقاسمی، دکتر لیلا مشفق، احسان مهدیان و عالین نجاتی بوده است.