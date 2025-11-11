آغاز مرمت و ساماندهی پنجمین کاروانسرای تاریخی تربت حیدریه
مرمت و ساماندهی رباط تاریخی کامه در تربت حیدریه با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه گفت: رباط کامه یکی از ۱۱ رباط تاریخی شهرستان تربت حیدریه است که در کیلومتر ۲۰ جاده مشهد - تربت حیدریه و در حاشیه روستای کامه سفلی قرار دارد و دارای چشم انداز زیبا و بی نظیری است.
علی محمدی ادامه داد: این بنا مربوط به اواخر دوران قاجار است که بهدلیل قرار گرفتن در دوران گذر از قاجار به پهلوی و ورود خودرو، بهصورت نیمه تمام باقی مانده و جزو آخرین رباطهای خراسان و ایران است که از ساختاری موزون برخوردار بوده است.
وی تصریح کرد: رباط کامه که با مصالح آجر سنتی و سنگ کار شده، هم اینک دارای یک بارانداز ستون دار، ۹ حجره در فضای داخلی، ورودی و ایوانچههایی در نمای بیرونی است.
محمدی اظهار کرد: این کاروانسرا که به شماره ۱۳۸۶۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، بهدلیل موقعیت ویژه و قرارگیری در محور پرتردد مشهد- تربت، قابلیت تبدیل به مجموعه گردشگری بین راهی با کاربری اقامتی، پذیرایی و بازارچهای را دارد.