افزایش بیضابطه دانشگاهها به کیفیت علم و آینده فرهنگی کشور آسیب زده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه اصفهان در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: در سالهای اخیر تعداد بسیار زیادی دانشگاه بدون توجه به نیاز واقعی کشور تأسیس شده که نتیجه آن، کاهش کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی غیرمتخصص بوده است.
آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد با انتقاد از سیاست گسترش بیمحابای واحدهای آموزشی در شهرهای مختلف افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در برخی مناطق در کنار مسائل فرهنگی و اجتماعی، با ایجاد واحدهایی که زیرساخت مناسب و نظارت کافی ندارند چالشهای جدی به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه نبودتناسب ساختاردانشگاهها با بافت فرهنگی شهرها آسیبزا است گفت: باید برنامهریزی آموزشی بر مبنای نیازهای منطقهای و ظرفیتهای واقعی باشد تا از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم در این دیدار با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار آموزش عالی کشور گفت: اکنون تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ایران نسبت به جمعیت کشور بسیار زیاد است و لازم است که این موضوع بر اساس آمایش سرزمینی اصلاح شود.
بیژن رنجبر تأکید کرد: در این فرایند بر اساس فرمایش رهبر انقلاب اسلامی، هیچ فردی نباید بیکار شود، به همین علت راهکار، ادغام یا تغییر مأموریت واحدهای دانشگاهی است تا نیروی انسانی به کار خود ادامه دهد.
رنجبر افزود: در برخی شهرها هم میتوان واحد دانشگاهی را به مرکز فناوری و نوآوری تبدیل کرد.