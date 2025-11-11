بیست‌وهشتمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی استان قزوین با شعار «شورای دانش‌آموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مراسم نمادین این انتخابات در دبیرستان نمونه دولتی اقمشه برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور فعال خود، نمایندگان خود را برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌های مدرسه انتخاب کردند.

این انتخابات با هدف تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و تمرین دموکراسی در میان دانش‌آموزان برگزار می‌شود و مدارس سراسر استان در این فرآیند مشارکت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: آموزش و پرورش هدف بسیار ویژه‌ای را در بحث تعلیم و تربیت دنبال می‌کند. حسنعلی اصغری افزود: شورا‌های دانش آموزی یک رکن اصلی در تصمیم گیری‌های بزرگ در مدرسه است. وی افزایش سطح آگاهی را یکی از ضروریات هر جامعه‌ای عنوان کرد و افزود: شورا‌های دانش آموزی به عنوان نماینده خیل عظیمی از دانش آموزان بر تمام تصمیمات و فعالیت‌های مدارس نظارت می‌کنند. مدیرکل آموزش و پرورش، انتخاب فرد شایسته و آگاه را یکی از مهمترین بخش‌های برگزاری انتخابات شورای‌های دانش آموزی عنوان کرد. وی ادامه داد: ما در آموزش و پرورش به دنبال پرورش نسلی هستیم که با اعتماد به نفس و جسارت، ایده‌ها و نظرات خود را ابراز کند . اصغری همچنین به ضرورت تفکر انتقادی و استدلالی در بین دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان موفق کسانی هستند که با زیرکی و دقت، به روابط و تضاد‌ها توجه می‌کنند و از این رو، می‌توانند به رهبران آینده کشور تبدیل شوند.

تأکید بر نقش دانش‌آموزان در حل مسائل کشور در انتخابات شورای دانش‌آموزی

محمد آقا علیخانی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ قزوین، در این مراسم با اشاره به شعار امسال شورای دانش‌آموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر گفت: این شعار با هدف تقویت نقش نسل نوجوان در حل مسائل کشور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه کشور با چالش‌ها و مسائل متعددی روبه‌روست، افزود: امید بسیار زیادی به نسل آینده، به‌ویژه دانش‌آموزان، برای حل و فصل این مسائل وجود دارد و باید زمینه مشارکت مؤثر آنان در تصمیم‌سازی‌ها فراهم شود.

این دوره از انتخابات شورای دانش‌آموزی با حضور پرشور دانش‌آموزان در مدارس استان برگزار شد و فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی آنان فراهم کرده است.