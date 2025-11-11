برگزاری انتخابات شورای دانشآموزی در قزوین
بیستوهشتمین دوره انتخابات شورای دانشآموزی استان قزوین با شعار «شورای دانشآموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مراسم نمادین این انتخابات در دبیرستان نمونه دولتی اقمشه برگزار شد و دانشآموزان با حضور فعال خود، نمایندگان خود را برای مشارکت در تصمیمسازیهای مدرسه انتخاب کردند.
این انتخابات با هدف تقویت روحیه مسئولیتپذیری، مشارکت اجتماعی و تمرین دموکراسی در میان دانشآموزان برگزار میشود و مدارس سراسر استان در این فرآیند مشارکت دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: آموزش و پرورش هدف بسیار ویژهای را در بحث تعلیم و تربیت دنبال میکند.
حسنعلی اصغری افزود: شوراهای دانش آموزی یک رکن اصلی در تصمیم گیریهای بزرگ در مدرسه است.
وی افزایش سطح آگاهی را یکی از ضروریات هر جامعهای عنوان کرد و افزود: شوراهای دانش آموزی به عنوان نماینده خیل عظیمی از دانش آموزان بر تمام تصمیمات و فعالیتهای مدارس نظارت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش، انتخاب فرد شایسته و آگاه را یکی از مهمترین بخشهای برگزاری انتخابات شورایهای دانش آموزی عنوان کرد.
وی ادامه داد: ما در آموزش و پرورش به دنبال پرورش نسلی هستیم که با اعتماد به نفس و جسارت، ایدهها و نظرات خود را ابراز کند .
اصغری همچنین به ضرورت تفکر انتقادی و استدلالی در بین دانشآموزان اشاره کرد و گفت: دانشآموزان موفق کسانی هستند که با زیرکی و دقت، به روابط و تضادها توجه میکنند و از این رو، میتوانند به رهبران آینده کشور تبدیل شوند.
تأکید بر نقش دانشآموزان در حل مسائل کشور در انتخابات شورای دانشآموزی
محمد آقا علیخانی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ قزوین، در این مراسم با اشاره به شعار امسال شورای دانشآموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر گفت: این شعار با هدف تقویت نقش نسل نوجوان در حل مسائل کشور انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه کشور با چالشها و مسائل متعددی روبهروست، افزود: امید بسیار زیادی به نسل آینده، بهویژه دانشآموزان، برای حل و فصل این مسائل وجود دارد و باید زمینه مشارکت مؤثر آنان در تصمیمسازیها فراهم شود.
این دوره از انتخابات شورای دانشآموزی با حضور پرشور دانشآموزان در مدارس استان برگزار شد و فرصتی برای تمرین مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی آنان فراهم کرده است.