شهردار تهران در دیدار آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار سفیر اسپانیا در ایران گفت : تهران، مادرید و بارسلونا ظرفیتهای وسیعی برای همکاری دارند که میتوانیم آنها را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا زاکانی با تشریح مدل مدیریت شهری پایتخت گفت: در تهران، قاعده را بر اداره شهر با همراهی نخبگان، حلقههای فعال شهری و عموم شهروندان گذاشتهایم و در این زمینه به توفیقات مهمی دست یافتهایم. به عنوان مثال، سال گذشته در رویداد «من شهردارم»، حدود ۲ میلیون شهروند تهرانی با مشارکت خود، پروژههای شهری را اولویتبندی کردند یا در رویداد «قهرمان شهر» حدود یک و نیم میلیون تهرانی در رشتههای مختلف ورزشی با هم رقابت کردند.
وی با اشاره به پیشرفتهای مالی شهرداری افزود: با جهش ۸ برابری منابع مالی در تهران طی ۴ سال گذشته، مدیریت شهری توانست منشأ تحول و پیشرفت در شهر شود. بر همین اساس، در سالهای آینده شاهد تغییرات بنیادین در حوزههای حملونقل، زیستمحیطی، آلایندگی هوا، فناوری و هوشمندسازی در تهران خواهیم بود.
زاکانی ادامه داد: در سالهای آینده تهران هویتی فناورانه پیدا خواهد کرد و بر این اساس میتوانیم همکاری خوبی با مدیریت شهری مادرید در حوزه فناوری، حملونقل و سایر موضوعات مورد علاقه دو کشور صورت دهیم.
وی افزود: معتقدم جهان به مدار گذشته خود بر نخواهد گشت. امروز دنیا در حال تغییر است و جهان آینده، جهان ملتهای مستقل است. ایران نیز در این نظم جدید با برخورداری از یک درصد جمعیت دنیا و ۷ درصد امکانات جهان، فرصتهای بینظیری برای همکاری دارد.
زاکانی با اشاره به عملکرد شهرداری در جنگ اخیر گفت: در این جنگ، ۸۵۳۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دید. شهرداری از همان روزهای ابتدایی کار بازسازی را آغاز کرد و پس از ۴ ماه، دیروز پایان کار را اعلام کردیم. خانههای با آسیب جزئی مرمت شدند و فرآیند بازسازی و نوسازی خانههای با آسیب جدی نیز مشخص شد. در واقع طی چهار ماه، کاری نشدنی را به سرانجام رساندیم. این مثال نشان میدهد کشور ایران تحریمناپذیر است و هیچ قطعنامهای بر اراده مردم ما تأثیرگذار نخواهد بود.
شهردار تهران در پایان گفت: نگاه جمهوری اسلامی ایران به همه کشورهای اروپایی یکسان نیست. طبیعتاً به کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس که سیاست خصمانهای در برابر ما اتخاذ کردهاند، اعتماد نداریم، اما علاقمند به گسترش همکاری با سایر کشورها مانند اسپانیا هستیم.
آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار، سفیر اسپانیا در ایران هم در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی دو کشور گفت: اسپانیا و ایران همواره روابط مبتنی بر احترام متقابل داشتهاند.
سفیر اسپانیا با اشاره به چالشهای سال گذشته ایران افزود: در شرایطی که برخی کشورهای اروپایی سفارتهای خود را تعطیل کردند، سفارت اسپانیا در تهران فعال بود و هیچگاه تعطیل نشد. ما چه در زمان بحران و چه در زمان آرامش، حاضر به تعامل با ایران هستیم.
وی با اشاره به سیاستهای تعاملی خود در ایران گفت: از آغاز مسئولیتم در تهران، با هماهنگی وزارت امور خارجه، تعاملات سازندهای با گروهها و نهادهای مختلف ایرانی داشتهام و برگزاری جلسه امروز نیز در همین راستا است.
سفیر اسپانیا بر توسعه همکاریهای شهری تأکید کرد و گفت: میتوانیم در تعامل میان تهران، مادرید و بارسلونا به ابتکارات خوبی برسیم و به نمایندگی از دولت اسپانیا، مشتاق پیگیری زمینههای همکاری میان طرفین هستیم.
آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار با اشاره به اولویتهای شهرداری تهران در توسعه حملونقل عمومی گفت: شرکتهای معتبر و با قدمتی در اسپانیا مانند شرکت «سیترون» در حوزه ساخت تونل مترو فعال هستند که میتوان از ظرفیت آنها در همکاری مشترک بهره برد.
سفیر اسپانیا تاکید کرد: علاقمند به همکاری شرکتهای اسپانیایی با شهرداری تهران هستیم.