دومین رویداد «حامیم» در حوزه جمعیت و فرزندآوری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همایش یکروزه با حضور فعالان فرهنگی، اجتماعی و رابطان جمعیتی شهرستانهای استان در باسوج برگزار شد.
نماینده مجمع ملی فعالان جمعیت استان در حاشیه این همایش گفت: دومین رویداد «حامیم» با هدف گفتمانسازی و شبکهسازی فعالان مردمی در حوزه جمعیت و فرزندآوری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
کریمی با بیان اینکه این برنامه با شرکت ر رابطان مجمع از ۹ شهرستان استان و با محوریت موضوع جمعیت و فرزندآوری برگزار شد افزود: هدف از برگزاری این رویداد، آشنایی، شبکهسازی و گفتمانسازی حلقههای میانی است تا این حلقهها توانمند شوند و بتوانند در بین اقشار مختلف جامعه ترویجگر مباحث جمعیتی باشند.
معاون هدایت راهبردی و گفتمانسازی مجمع ملی فعالان جمعیت کشور نیز در همایش گفت: محور اصلی این رویداد، همافزایی تشکیلاتی فعالان مردمی در عرصه جوانی جمعیت، آشنایی با ظرفیتهای جبهه فرهنگی انقلاب، بررسی اولویتهای راهبردی در حوزه جوانی جمعیت و شیوههای شبکهسازی مردمی در شهرستانهای مختلف است.
حجتالاسلام مسلم منفرد با اشاره به وضعیت شاخصهای جمعیتی کشور افزود: متأسفانه در حوزه جوانی جمعیت، شاخصها وضعیت مطلوبی ندارند بطوریکه در سال گذشته نرخ باروری کلی کشور ۱.۴ اعلام شد.
حجتالاسلام منفرد اضافه کرد: اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی و همراه با فرهنگسازی در همه لایههای اجرایی پیاده شود، و موانع پیشروی خانوادهها رفع شود میتوان به بهبود وضعیت فرزندآوری در کشور امیدوار بود.