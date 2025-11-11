سکوی دوم فاز اول خط ۳ قطار شهری مشهد به صورت آرمایشی به بهره‌برداری رسید و از امروز مسافرگیری تا ساعت ۱۰ شب انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سکوی دوم خط سوم قطارشهری مشهد امروز به صورت آزمایشی افتتاح شد و در اختیار زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی قرار گرفت در حال حاضر یک سوم (حدود ۶ کیلومتر) از خط سوم قطار شهری مشهد راه اندازی شده است.

شهردار مشهد این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: بخش نخست خط سوم مترو با گذشتن از حرم مطهر امام رضا (ع) و دارا بودن سه ایستگاه در میدان شهدا، باب الجواد (ع) حرم مطهر و پایانه مسافربری امام رضا (ع) مهمترین مسیر ریلی زیارت است.

محمدرضا قلندر اضافه کرد: اردیبهشت ماه امسال همزمان با میلاد امام رضا (ع) بخش نخست خط سوم به صورت آزمایشی بهره برداری شد و هم اکنون سکوی دوم این بخش از مسیر زیارت فعال شده است تا خدمات رسانی به زوار و مجاوران تسهیل شود.

وی گفت: این بخش ابتدا با یک سکو و از ساعت ۶ تا ۱۴ هر روز به صورت آزمایشی در حال سرویس‌دهی به زائران و مجاوران بود و امروز سکوی دوم ایستگاه‌ها نیز در اختیار زائران و مجاوران قرار گرفت.

شهردار مشهد گفت: از امروز سرویس دهی در مسیر میدان شهدا تا ایستگاه باب الجواد (ع) حرم مطهر رضوی از ساعت ۶ تا ۲۲ انجام می‌شود.

کاهش سرفاصله زمانی ایستگاه‌های خط سوم

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد در حاشیه مراسم بهره‌برداری آزمایشی سکوی دوم فاز اول خط سه قطار شهری گفت:این اقدام باعث شد که زمان جابجایی مسافر بین ایستگاه‌ها به کمتر از ۱۰ دقیقه برسد و مسافران بتوانند به راحتی از ایستگاه شهدا به جواد الائمه و پایانه و همچنین به حرم مطهر دسترسی پیدا کنند.

کیامرز ادامه داد: تا پایان سال ایستگاه بسیج نیز به مدار مسافرگیری اضافه خواهد شد تا حداکثر ظرفیت خط‌های ۱ و ۳ فراهم شود.

او افزود: هزینه فاز اول خط ۳ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اجرای دو سکویی شدن ایستگاه‌ها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: برای تکمیل ایستگاه بسیج و راه‌اندازی آن تا پایان سال نیز حدود هزار میلیارد تومان نیاز است که با پیگیری‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر منابع مالی تأمین خواهد شد.

کیامرز ادامه داد: این طرح، مشابه خطوط ۱ و ۲، با هدف بهبود جابجایی مسافر و افزایش راحتی شهروندان انجام شده و امید می‌رود بهترین تجربه سفر ریلی در مشهد فراهم شود.