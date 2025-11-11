به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدجواد اشرفی گفت: شدت دود ناشی از هورالعظیم در روز‌های اخیر کاهش یافته، اما آلودگی ناشی از دود مزارع کشاورزی و حجم بالای ترافیک شهری همچنان کیفیت هوا را در وضعیت ناسالم نگه داشته است.

او با اشاره به نقش تردد‌های شهری در تشدید وضعیت افزود: مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد که فعالیت‌های حمل‌ونقل سهمی حدود ۶۶ درصدی در تولید آلاینده‌ها دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: فلر‌های نفتی هم به‌تنهایی حدود ۱۶ درصد از آلاینده‌ها را تولید می‌کنند.

اشرفی به آتش‌سوزی‌های گسترده مزارع اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، خصوصاً شالیزارها، طی روز‌های اخیر دچار آتش‌سوزی شده‌اند که این آتش‌سوزی‌ها همراه با سکون هوا و نبود باد، باعث انباشت آلاینده‌ها و افزایش میزان آلودگی در شهر‌ها شده است.

او از کشاورزان خواست از سوزاندن بقایای مزارع خودداری کنند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: حتی با کاهش دود قابل مشاهده، شاخص آلودگی همچنان بالا باقی مانده، زیرا آلاینده‌های صنعتی و شهری در جو ساکن می‌مانند و امکان پراکندگی ندارند.

اشرفی تأکید کرد: عبور از بحران آلودگی تنها با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مردم امکان‌پذیر است: کاهش تردد‌های غیرضروری، مدیریت صحیح پسماند و پیشگیری از آتش‌سوزی مزارع از اقداماتی است که باید هم‌زمان انجام شود تا بتوانیم شاهد کاهش معنادار آلودگی هوا در خوزستان باشیم.