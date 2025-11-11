به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرماندار مسجدسلیمان در نشست بررسی توسعه صنعتی و رونق اقتصادی شهرستان مسجدسلیمان گفت: از تمامی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری که موجب ایجاد اشتغال پایدار می‌شود استقبال و از سرمایه گذاران و شرکت‌های مختلف حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

پیمان جهانگیری با اشاره به طرح توسعه کارخانه سیمان کارون ادامه داد: در مطالعات این طرح که در حال انجام می‌باشد نیاز است تسریع یابد که با بهره برداری از آن، علاوه بر توسعه صنعتی موجب رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان و منطقه خواهد ش

د .