آغاز طرح احیای هویت محلات در اراک؛
تکمیل ساختار مدیریت محلهمحور در اراک تا پایان پاییز
عبدالرضاحاج علی بیگی فرماندار اراک در شورای اداری شهر اراک از آغاز اجرای طرح «مدیریت محلهمحور» در این شهرستان خبر داد و گفت: هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی برای بهبود وضعیت محلات از برنامههای اصلی دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
حاج علیبیگی با اشاره به مصوبه دولت و ابلاغ برنامه «مدیریت احیا و هویت محله (مدیریت محله محور)» تصریح کرد: این طرح به ابتکار دولت دکتر پزشکیان و با تصویب شورای اجتماعی کشور در حال اجراست و تمامی ارکان نظام حکمرانی از جمله سران قوا در آن نقش و حضور دارند. هدف اصلی این برنامه ایجاد انسجام رفتاری، فرهنگی و گفتاری میان ساکنان هر محله است.
او گفت: در این طرح، مسجد بهعنوان کانون اصلی برنامهریزی و تحول در نظر گرفته شده و سایر نهادها و سازمانها بر اساس ویژگیها و نیازهای هر محله وارد عمل میشوند.
به گفته وی، یکی از دلایل موفق نبودن طرحهای گذشته، نگاه یکسان به همه محلات بود، در حالی که هر محله مسائل، چالشها و مطالبات خاص خود را دارد.
فرماندار اراک گفت: بر اساس مطالعات انجامشده، شهرداری تاکنون ۴۹ محله و مجموعه بهداشت و درمان ۵۰ محله را شناسایی کردهاند که مبنای اجرای طرح قرار گرفتهاند. برای هر محله یک سازمان مدیریت مردمی تعریف شده و رؤسای کمیتههای مرتبط نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی دولت منصوب شدهاند.
حاج علیبیگی ادامه داد: بیش از دو ماه از زمان ابلاغ رسمی این برنامه گذشته و مراحل اولیه تشکیل ساختارها انجام شده است. با وجود برخی پیچیدگیها، تلاش میکنیم تا پایان فصل پاییز انسجامبخشی نهایی انجام و احکام رسمی محلات صادر شود تا اجرای عملی طرح آغاز گردد.
وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف گفت: هماکنون مجموعههایی از جمله شهرداری، بسیج، شبکه بهداشت و درمان، هیئتهای مذهبی و سازمانهای مردمنهاد در اجرای این برنامه مشارکت دارند و امید است با همافزایی این نهادها، تحولی مؤثر در مدیریت و ارتقای کیفیت زندگی در محلات اراک رقم بخورد.