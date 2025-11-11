عبدالرضاحاج علی بیگی فرماندار اراک در شورای اداری شهر اراک از آغاز اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» در این شهرستان خبر داد و گفت: هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی برای بهبود وضعیت محلات از برنامه‌های اصلی دولت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حاج علی‌بیگی با اشاره به مصوبه دولت و ابلاغ برنامه «مدیریت احیا و هویت محله (مدیریت محله محور)» تصریح کرد: این طرح به ابتکار دولت دکتر پزشکیان و با تصویب شورای اجتماعی کشور در حال اجراست و تمامی ارکان نظام حکمرانی از جمله سران قوا در آن نقش و حضور دارند. هدف اصلی این برنامه ایجاد انسجام رفتاری، فرهنگی و گفتاری میان ساکنان هر محله است. حاج علی‌بیگی با اشاره به مصوبه دولت و ابلاغ برنامه «مدیریت احیا و هویت محله (مدیریت محله محور)» تصریح کرد: این طرح به ابتکار دولت دکتر پزشکیان و با تصویب شورای اجتماعی کشور در حال اجراست و تمامی ارکان نظام حکمرانی از جمله سران قوا در آن نقش و حضور دارند. هدف اصلی این برنامه ایجاد انسجام رفتاری، فرهنگی و گفتاری میان ساکنان هر محله است.

او گفت: در این طرح، مسجد به‌عنوان کانون اصلی برنامه‌ریزی و تحول در نظر گرفته شده و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها بر اساس ویژگی‌ها و نیاز‌های هر محله وارد عمل می‌شوند.

به گفته وی، یکی از دلایل موفق نبودن طرح‌های گذشته، نگاه یکسان به همه محلات بود، در حالی که هر محله مسائل، چالش‌ها و مطالبات خاص خود را دارد.

فرماندار اراک گفت : بر اساس مطالعات انجام‌شده، شهرداری تاکنون ۴۹ محله و مجموعه بهداشت و درمان ۵۰ محله را شناسایی کرده‌اند که مبنای اجرای طرح قرار گرفته‌اند. برای هر محله یک سازمان مدیریت مردمی تعریف شده و رؤسای کمیته‌های مرتبط نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی دولت منصوب شده‌اند.

حاج علی‌بیگی ادامه داد: بیش از دو ماه از زمان ابلاغ رسمی این برنامه گذشته و مراحل اولیه تشکیل ساختار‌ها انجام شده است. با وجود برخی پیچیدگی‌ها، تلاش می‌کنیم تا پایان فصل پاییز انسجام‌بخشی نهایی انجام و احکام رسمی محلات صادر شود تا اجرای عملی طرح آغاز گردد.

وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف گفت: هم‌اکنون مجموعه‌هایی از جمله شهرداری، بسیج، شبکه بهداشت و درمان، هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای این برنامه مشارکت دارند و امید است با هم‌افزایی این نهادها، تحولی مؤثر در مدیریت و ارتقای کیفیت زندگی در محلات اراک رقم بخورد.