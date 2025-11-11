فرمانده انتظامی اندیمشک از فاش شدن راز قتل دختر جوان در این شهرستان که توسط قاتلان به صورت خودکشی صحنه سازی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی گفت: وقوع یک مورد مرگ مشکوک دختری جوان در اندیمشک در سال گذشته که در ابتدا به علت مصرف دارو تشخیص داده شد به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با همکاری عوامل پزشکی قانونی پس از بررسی‌های دقیق‌تر علت فوت را خفگی و مصرف مقادیر زیادی داروی مخدر تشخیص دادند.

فرمانده انتظامی اندیمشک اظهار داشت: ماموران انتظامی پس از تحقیقات فنی به ۲ نفر از نزدیکان مقتول مشکوک شدند که این افراد پس از هماهنگی با مرجع قضایی برای تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی هدایت شدند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: متهمان پس از مواجه شدن با دلایل و مستند‌های موجود در پرونده درنهایت به ارتکاب قتل با استفاده از دارو‌های مخدر و همچنین خفه کردن مقتول اعتراف و در بازجویی‌های اولیه اختلافات خانوادگی را انگیزه این قتل اعلام کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی و سپس روانه زندان شدند.

مجموع انواع جرایم در اندیمشک طی ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.