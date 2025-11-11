مجتمع علمی قرآن کریم حرم مطهر عباسی، بیش از ۱۲۰ عنوان از نشریات قرآنی خود را در چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه در امارات متحده عربی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهند المیالی مدیر مؤسسه قرآن کریم نجف اشرف، وابسته به مجتمع علمی قرآن حرم عباسی با اعلام این خبر گفت: حرم عباسی از طریق غرفه این مجتمع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه، بیش از ۱۲۰ اثر از مجتمع علمی قرآن کریم وابسته به خود را به نمایش گذاشت.

المیالی افزود: نشریات به نمایش گذاشته شده شامل دایرةالمعارف‌ها و کتاب‌های منتشر شده این مجتمع برای محققان و کارشناسان مختلف در زمینه‌های علوم و هنر‌های قرآن کریم است که با استقبال گسترده و تعامل محافل علمی و فرهنگی بازدیدکننده از نمایشگاه مواجه شد.

وی اضافه کرد: مجتمع علمی قرآن کریم حرم مطهر عباسی به عنوان نماینده عراق در این نمایشگاه که در آن ۲۳۰۰ انتشاراتی به نمایندگی از ۱۱۸ کشور شرکت داشتند، حضور دارد و این مشارکت در چارچوب رویکرد باز این مرکز نسبت به موقعیت منطقه‌ای و جهانی برای تعامل با نهاد‌های مشابه، از طریق خروجی‌های تألیفی تشکل‌های تحقیقاتی‌اش انجام می‌شود.