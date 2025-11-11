افتخاری ملموس برای مردم ایلام با ثبت ۶ میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام از ثبت شش اثر فرهنگی و آیینی استان به عنوان میراث ناملموس در سیاهه آثار ملی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام: فرزاد شریفی اظهار کرد: این آثار به تازگی در نشست شورای سیاستگذاری وزارت میراث فرهنگی به تصویب اعضا ثبت رسید.
وی تشریح کرد: این آثار شامل: آواز محلی «نیهتوانم پِر» مربوط به شهرستانهای ملکشاهی و مهران، فنون سنتی برداشت قارچ وحشی و باورهای مرتبط با آن در سراسر استان و اسطوره کُردی «دالگ وهار» (مادر بهار) همراه با مناسک و آیینهای مرتبط با آنها است.
شریفی ادامه داد: مهارت سنتی بستن سربند (سَروَن) کلهری و کاربردهای آن در شهرستانهای ایوان، چوار، چرداول و ایلام و در شهرستانهای گیلانغرب، اسلامآباد، سرپلذهاب، ماهیدشت و قصرشیرین استان کرمانشاه نیز در این سیاهه جای گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام همچنین اسطوره کُردی «شاماران» همراه با نذرهای سنتی مرتبط و برنامه آیینی «شیلیمیلی» که در مناطق گوناگون استان برگزار میشود را از دیگر آثار ناملموس تأیید شده دانست افزود: وجود این آیینها و ثبت آن ها در زمره آثار ملی نشاندهنده غنای فرهنگ بومی، تنوع آیینی و پیوند تاریخی مردم ایلام با جهان اسطوره است.
شریفی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با هدف پاس داشت و احیای میراث فرهنگی ناملموس و به مراد حفظ ظرفیتهای فرهنگی و انتقال آنها به نسلهای آینده با تدوین برنامهای دقیق اقدام به شناسایی، مستندسازی و معرفی آیینها و مهارتهای سنتی شاخص در سراسر استان کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام تأکید کرد: ثبت و معرفی این آیینها و مهارتها، افزون بر حفظ هویت فرهنگی ایلام، زمینهساز بهرهگیری از آنها در آموزشهای بومی، پژوهشهای مردمشناختی و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد بود و نشان میدهد ایلام با سرمایهگذاری در میراث ناملموس در مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی پایدار گام برمیدارد.
بر پایه دادههای آماری؛ تاکنون بیش از ۵۰ میراث ناملموس استان ایلام از جمله شامل آیینها، فنون و روشهای سنتی، جشنها و موسیقیهای محلی در فهرست ملی ثبت شده است.
ثبت تازه این شش اثر در ادامه برنامه ملی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس کشور و با هدف حفظ و ترویج فرهنگ بومی ایلام و استانهای غرب ایران انجام شده است.