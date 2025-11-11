پخش زنده
۲۱ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر سهند در شهرستانهای اسکو، مراغه، بناب و ملکان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شکوریان مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی گفت: برای تامین ۲۱ دستگاه پنل خورشیدی بالغ بر یک میلیارد ۲۰۰ تومان هزینه شده است.
شکوریان افزود: امسال علاوه بر پنلهای خورشیدی ۲ هزار متر لوله به منظور آبرسانی در ییلاقها در اختیار عشایر قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به منظور تسهیل در تردد عشایر به ییلاق ۲۳۶ کیلومتر از راههای عشایر بهسازی شده است.
وی گفت: برای بهسازی راههای عشایر یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.
مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی گفت: عشایر سهند در قالب ۶۵۰ خانوار در طول ییلاق ۳۰۰ تن گوشت قرمز، یک هزار تن شیر و ۲۰ تن پشم تولید میکنند.
گفتنی است مراتع سهند به خاطر داشتن آب و هوای خنک و علوفه مناسب از مهمترین مناطق ییلاقی عشایر در شمال غرب کشور است.