تحویل ۲۱ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر سهند

۲۱ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر سهند در شهرستان‌های اسکو، مراغه، بناب و ملکان تحویل شد.