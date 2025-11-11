به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از دانش آموزان اول ابتدایی دبستان نسل ظهور در آیین جمع خوانی قرآن کریم جشن آغاز آشنایی خود با کلام دلنشین الهی را برگزار کردند.

معاون فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان تکاب گفت: انس و الفت دانش اموزان دوره اول ابتدایی با قرآن چراغی برای مسیر رشد و تعالی آنان خواهد بود .

اشرافی افزود: علاقه دانش آموزان اول ابتدایی به قرآن و حضور سرشار از عشق و معنویت آنان در محفل جمع خوانی نشان از بالندگی معنوی آنان و کسب معارف والای قرآنی دارد.

اشرافی افزود: حضور همزمان والدین و دانش اموزان در محفل نورانی جمع خوانی قرآن نوید خوبی برای تربیت فرزندان قرآنی در جامعه است .

اجرای جمع خوانی آیاتی از کلام دلنشین الهی، اجرای سرود و قرائت آیاتی از کلام الله مجید و برش کیک معنوی انس با قرآن از برنامه‌های جشن قرآنی دانش آموزان مدرسه نسل ظهور تکاب بود.