به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: استان خوزستان با ایجاد اولین کلینیک تخصصی سالمندان در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز، گامی کلیدی در مسیر تخصصی‌سازی خدمات پزشکی سالمندان برداشته است.

وی افزود: این کلینیک در کنار ارائه خدمات خارج از نوبت و فعال‌سازی ۱۱۰ ایستگاه سلامت اختصاصی سالمند، بستری ایمن و دوست‌داشتنی برای مراقبت از این قشر ارزشمند جامعه فراهم کرده است.

دکتر شریفی بیان داشت: علاوه بر این، برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه در حوزه مراکز نگهداری شبانه‌روزی نیز چشمگیر است، بطوریکه از میان ۳۳ مرکز زیر پوشش، ۴ مرکز به‌طور اختصاصی به سالمندان اختصاص یافته و سایر مراکز نیز با حضور گروه‌های سنی مختلف، خدمات سلامت به‌ویژه واکسیناسیون‌ها را به‌طور کامل پوشش داده‌اند.

به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان؛ ۱۰۰ درصد سالمندان مقیم این مراکز واکسن کووید و ۸۵ درصد آنها واکسن آنفولانزا دریافت کرده‌اند.

وی می‌گوید: همزمان، ۳۴ هزار پرسنل و مددجوی مراکز از طریق آموزش‌های تخصصی، رسانه‌های آموزشی و پوستر‌ها در حوزه سلامت سالمندی آگاه‌سازی شده‌اند. پایش مستمر این مراکز نیز از طریق ۲۹۳ چک لیست وزارتی و صد‌ها بازدید حضوری و غیرحضوری، اطمینان از کیفیت خدمات را فراهم کرده است.

گفتنی است؛ در این میان، دو داروخانه دوستدار سالمند در غرب و شرق اهواز و ارائه خدمات خارج از نوبت در بانک‌های منتخب، نشان از گسترش این فرهنگ در فضا‌های عمومی دارد.

به گفته کارشناسان، این اقدامات نه‌تنها الگویی برای سایر استان‌ها محسوب می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت اجرایی‌شدن سند ملی سالمندان در سطح کشور است