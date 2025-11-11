یک مؤسسه غیرمجاز فعال در حوزه خدمات پزشکی در زنجان با حکم تعزیرات حکومتی تعطیل و مدیر آن به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: یک مؤسسه غیرمجاز فعال در حوزه خدمات پزشکی در زنجان با حکم تعزیرات حکومتی تعطیل و مدیر آن به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

مظفری اظهار کرد: یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی زنجان در پی دریافت گزارشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر فعالیت یک مؤسسه فاقد مجوز در حوزه خدمات پزشکی، به بررسی پرونده این تخلف پرداخت.

وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده، مشخص شد مؤسسه بدون اخذ مجوز‌های قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط در زمینه خدمات پزشکی فعالیت می‌کرد و هیچ‌گونه مدرک یا مستند معتبر مبنی بر مجاز بودن فعالیت خود ارائه نداده است؛ بنابراین شعبه بدوی پس از احراز تخلف، رأی به تعطیلی مؤسسه و جریمه نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ادامه داد: بر اساس رأی صادره، متهم پرونده به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز تعطیلی مؤسسه غیرمجاز محکوم شد. این حکم در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه حساس خدمات پزشکی صادر شده است.

او با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است، تصریح کرد: فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه بهداشت و درمان می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد. از این‌رو، هرگونه اقدام در این زمینه بدون کسب مجوز از مراجع قانونی با برخورد قاطع تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی زنجان در قالب وظایف نظارتی خود، گزارش این تخلف را به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود که بلافاصله رسیدگی قضایی آغاز شد. همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با چنین تخلفاتی دارد.

مظفری همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی یا مشکوک در حوزه‌های درمانی و پزشکی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.