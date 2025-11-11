به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با اشاره به افزایش ذرت سیلویی استان به حدود ۹۸۱ هزار تن در سال ۱۴۰۴ گفت: از مجموع ۱۷ هزار و ۵۳۹هکتار سطح زیر کشت، تاکنون ۱۳۸۱۰ هکتار برداشت شده است و میانگین عملکرد به ۶۴٫۱ تن در هکتار رسیده است.

وی افزود: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۷۳ هزار تن رشد داشته است.

برداشت سیلویی علاوه بر تأمین علوفه مورد نیاز کشور، موجب صرفه‌جویی در آب و آمادگی سریع زمین برای کشت