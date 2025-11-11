پخش زنده
بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، حراج سکه رأس ساعت ۱۲ چهارشنبه ۲۱ آبان آغاز میشود و هر متقاضی حداکثر مجاز به خرید پنج قطعه سکه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، سقف خرید برای هر متقاضی در این حراج حداکثر پنج قطعه سکه تعیین شده است و در دورهی ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، مجموع خرید برای هر کد ملی نباید از ۲۰ قطعه سکه تجاوز کند.
این حراج از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir برگزار میشود.
بازه واریز وجه برای شرکت در حراج از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ امشب، سهشنبه ۲۰ آبان تعیین شده است و پس از پایان این مهلت، امکان پرداخت وجه وجود ندارد.
جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۱ آبان آغاز میشود و تخصیص سکهها بر مبنای اولویت قیمت–زمان ثبت سفارش انجام خواهد شد. نتایج نهایی نیز ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
بر اساس دستورالعمل اعلامی، کارمزد معامله ۰/۱ درصد از ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان خواهد بود. متقاضیان برای دریافت فیزیکی سکه میتوانند از فهرست شعب بانک ملی، نزدیکترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کنند؛ داشتن حساب در شعبه انتخابی الزامی نیست.
زمان دریافت سکه بدون هزینه انبارداری از ۴ تا ۱۲ آذرماه در نظر گرفته شده است. پس از این تاریخ، یعنی از ۱۵ تا ۲۳ آذرماه، متقاضیانی که برای تحویل اقدام کنند باید علاوه بر هزینه تحویل، مبلغ ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری یا تعطیل) بابت انبارداری سکه طلا پرداخت کنند.
در صورت مراجعه نکردن به شعبه تعیینشده در سامانه برای تحویل سکه در زمان مقرر، معامله فسخ شده و وجه خریدار پس از کسر کارمزد و هزینههای عملیاتی، بازگردانده میشود. همچنین خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش جدید در سامانه منع خواهد شد.
کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در حراج امروز ثبتنام کنند. شرکت در حراجهای گذشته، مانعی برای حضور در این دوره نیست و واجدین شرایط میتوانند در حراجهای بعدی نیز شرکت نمایند.
گفتنی است، متقاضیان میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir برای ثبتنام و احراز هویت اقدام کنند.