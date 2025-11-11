پخش زنده
در جلسه وبیناری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، از سند «نقشه مهندسی فرهنگی استان سمنان» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نقشه مهندسی فرهنگی استان سمنان در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با حضور برخط سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی در این نشست گفت: فرآیند شناسایی مسائل فرهنگی بر اساس بوم فرهنگی شهرستانها و برش استانی از طریق روشهای علمی و تخصصی با حضور کارشناسان، استادان، پژوهشگران، اندیشمندان، کارگروه نظام مسائل، هیئت اندیشهورز شورای فرهنگ عمومی استان و با نظارت هیئت رئیسه و مرکز رصد فرهنگی استان سمنان انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با اشاره به روند شناسایی مسائل اولویتدار فرهنگی استان سمنان گفت: این فرآیند با بهرهگیری از تحلیل ثانویه پیمایشها و پژوهشهای علمی معتبر، برگزاری نشستهای تخصصی کارشناسانه، بررسی نتایج ۸۴ نشست علمی مشورتی کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی، تشکیل کمیتههای پنجگانه، جلسات مشترک با مدیران دستگاههای اجرایی و شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانها، و انطباق با چشمانداز فرهنگی و چارچوب ارزشی سند استانی طی شد.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان متذکر شد: با اجماع کارشناسی و بر پایهی نظامواره مسائل، پنج کلان مسئله فرهنگی شامل افزایش نرخ طلاق، تضعیف انسجام خانواده و چالشهای نوپدید فرزندپروری، کاهش نرخ ازدواج، تأخیر در تشکیل خانواده و تهدیدهای جمعیتی، فرسایش اعتماد اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی ،غفلت فرهنگی از بحرانهای زیستمحیطی و اختلال در پیشرفت پایدار و شکافهای فکری و ارزشی، قطببندی فرهنگی و ضعف در بنیانهای اخلاق عمومی بهعنوان محورهای بنیادین برنامهریزی در سند فرهنگی استان سمنان شناسایی شد.
امام جمعه سمنان با قدردانی از دستاندرکاران تدوین این سند مهم فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با تدوین و رونمایی این سند، استان سمنان شاهد رشد و توسعه فرهنگی هرچه بیشتر باشد.