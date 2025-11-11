به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول مدملیل گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳۰مخزن پلی اتیلن آب میان عشایر این شهرستان توزیع شده که با این اقدام بخشی از مشکل تامین آب این خانوار‌ها رفع شده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع این مخازن در مراحل مختلفی انجام گرفته و تاپایان سال نیز ادامه خواهد داشت، ادامه داد: آب یکی از نیاز‌های اساسی مناطق عشایری شهرستان است و توزیع مخزن میان خانواده‌های عشایر در راستای کمک به پایداری تامین آب مورد نیاز این خانوارهاست.

مدملیل گفت: کار آبرسانی به عشایر به وسیله تانکر‌های آب رسان سیار این اداره به صورت شبانه روزی نیز در حال انجام است.