در آستانه فصل سرد سال و با هدف کاهش آلودگی هوا، توافقی برای اختصاص ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها با حضور استاندار و نمایندگان استان مرکزی برای تأمین سوخت پاک نیروگاه‌ها حاصل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیر انصاری، مدیرکل محیط زیست استان گفت: درباره تامین سوخت پاک برای نیروگاه شازند در سطح ملی مذاکراتی با حضور استاندار و نمایندگان استان انجام شد که محور اصلی آن تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال بود.

انصاری در ادامه به الزامات زیست‌محیطی این توافق اشاره کرد و گفت: در زمان نیاز، استفاده از مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌ها مجاز خواهد بود و به هیچ عنوان نباید مازوت پر‌سولفور ذخیره یا مصرف شود.

او همچنین تأکید کرد: میزان برق تولیدی نیروگاه باید متناسب با حجم گاز طبیعی و مازوت کم‌سولفور مصرف‌شده باشد تا از آلودگی‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

در پایان، مدیرکل محیط زیست اضافه کرد: به میزان انرژی خورشیدی تولیدشده در استان، باید گاز بیشتری به نیروگاه‌ها اختصاص یابد تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد.