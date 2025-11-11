افزایش سهم انرژی خورشیدی، شرط تخصیص گاز
تأمین ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز برای نیروگاههای استان در فصل سرد سال
در آستانه فصل سرد سال و با هدف کاهش آلودگی هوا، توافقی برای اختصاص ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاهها با حضور استاندار و نمایندگان استان مرکزی برای تأمین سوخت پاک نیروگاهها حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
امیر انصاری، مدیرکل محیط زیست استان گفت: درباره تامین سوخت پاک برای نیروگاه شازند در سطح ملی مذاکراتی با حضور استاندار و نمایندگان استان انجام شد که محور اصلی آن تأمین سوخت نیروگاهها در فصل سرد سال بود.
او گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته، مقرر شد در فصل سرد سال ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای نیروگاهها اختصاص یابد.
انصاری در ادامه به الزامات زیستمحیطی این توافق اشاره کرد و گفت: در زمان نیاز، استفاده از مازوت کمسولفور در نیروگاهها مجاز خواهد بود و به هیچ عنوان نباید مازوت پرسولفور ذخیره یا مصرف شود.
او همچنین تأکید کرد: میزان برق تولیدی نیروگاه باید متناسب با حجم گاز طبیعی و مازوت کمسولفور مصرفشده باشد تا از آلودگیهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
در پایان، مدیرکل محیط زیست اضافه کرد: به میزان انرژی خورشیدی تولیدشده در استان، باید گاز بیشتری به نیروگاهها اختصاص یابد تا سهم انرژیهای تجدیدپذیر افزایش یابد.